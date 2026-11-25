Συνελήφθη ένα άτομο στην Πιερία, ως μέλος εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, εμπλέκεται σε τέσσερις τηλεφωνικές απάτες που έγιναν τον Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του 2026 σε περιοχές της Πιερίας, Ημαθίας και Λάρισας

Ο συλληφθείς είχε τον ρόλο του «ενδιάμεσου», συλλέγοντας τα χρήματα και κοσμήματα, από τους αρχικούς «εισπράκτορες» και στη συνέχεια τα μετέφερε σε χώρα του εξωτερικού και τα παρέδιδε σε συνεργούς του.

Στις 16 Νοεμβρίου 2026 διαπιστώθηκε να επιβαίνει σε όχημα και να παραλαμβάνει από σημείο σε περιοχή της Πιερίας, μία σακούλα που είχαν αφήσει νωρίτερα συνεργοί του. Σε έρευνα που έγινε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 5.645 ευρώ, 180 γερμανικά μάρκα, επτά χρυσές λίρες, καθώς και πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών.

Όπως προέκυψε, μέρος των παραπάνω κοσμημάτων και το χρηματικό ποσό των 45 ευρώ, είχαν αποσπάσει στις 14 Νοεμβρίου 2026 από ηλικιωμένη σε περιοχή της Λάρισας, όπου της είχε τηλεφωνήσει συνεργός του προσποιούμενος τον αστυνομικό και της ζήτησε δήθεν την βοήθειά της για να συλλάβουν τους δράστες, οι οποίοι προηγουμένως την είχαν απειλήσει τηλεφωνικά.

Επίσης, έχοντας τον ρόλο του «ενδιάμεσου» προέκυψε η εμπλοκή του:

σε μία τηλεφωνική απάτη που έγινε τον Νοέμβριο του 2026 σε περιοχή της Ημαθίας, σε βάρος ηλικιωμένης και

σε δύο τηλεφωνικές απάτες, που έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2026 σε περιοχές της Πιερίας και είχε συλληφθεί ο συνεργός του, που είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα».

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 17,4 γραμμαρίων.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, τον παρέπεμψε στον ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.