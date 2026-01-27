Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Τραμπ: Στο επίκεντρο Συρία, εξοπλιστικά και Γάζα

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία, μέσα σε λίγες μέρες, είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τους δύο ηγέτες να εστιάζουν αυτή τη φορά και στα εξοπλιστικά. Ειδικότερα, στην επαφή που είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Συρία, οι διμερείς σχέσεις Άγκυρας – Ουάσιγκτον και η κατάσταση στη Γάζα.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν τόνισε ότι η Άγκυρα αποδίδει «μεγάλη σημασία στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ενσωμάτωσης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF)» στη Συρία. Όπως ανέφερε, η Τουρκία παρακολουθεί στενά τη διαδικασία αυτή σε συντονισμό τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με τη συριακή πλευρά.



Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ, οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, οι εργασίες του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, καθώς και οι εμπορικές σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα, έγινε ανταλλαγή απόψεων για ευρύτερα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.



Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Αναφερόμενος στη Γάζα, εξέφρασε την ελπίδα ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα αναλάβει πρωτοβουλίες με ουσιαστικά αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι ο τερματισμός της ανθρωπιστικής καταστροφής και η ανοικοδόμηση της Γάζας μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή.