Πολιτική Αλ Σίσι Σίσι Κυριάκος Μητσοτάκης Αίγυπτος

Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου

Ο κ. Σίσι εξέφρασε στον πρωθυπουργό την συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχα αλ Σίσι, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο κ. Σίσι εξέφρασε την συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές, δηλώνοντας πώς η χώρα του είναι διατεθειμένη να προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για τη στήριξή του και την ετοιμότητα της χώρας του να βοηθήσει.

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Πολιτική Αλ Σίσι Σίσι Κυριάκος Μητσοτάκης Αίγυπτος

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