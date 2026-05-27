Κόσμος Μπέντζαμιν Νετανιάχου Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ντόναλντ Τραμπ Λίβανος

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου - Αμερικανικό «μπλόκο» σε νέους βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Της τηλεφωνικής επικοινωνίας ακολούθησε η απόφαση του Ισραήλ να εγκαταλείψει το νέο σχέδιο για επιθέσεις στη Βηρυτό.

Photo by Avi Ohayon /GPO Anadolu via Getty Images
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ - ΗΠΑ
Δημήτρης Σουλτογιάννης
Photo by Avi Ohayon /GPO Anadolu via Getty Images
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
Δημήτρης Σουλτογιάννης

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία αργά το βράδυ της Τριτης (26/5).

Λίγο αργότερα το Ισραήλ εγκατέλειψε σχέδιο βομβαρδισμού της Βηρυτού. Η χρονική σύμπτωση δεν πέρασε απαρατήρητη και ενισχύει την εντύπωση ότι, παρά τη στρατιωτική αυτονομία του Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να κρατούν τον τελικό πολιτικό έλεγχο της κλιμάκωσης.

Το τελευταίο διάστημα, το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να διατηρήσει την πίεση απέναντι στη Χεζμπολάχ και να συνεχίσει επιχειρήσεις που θεωρεί αναγκαίες για την ασφάλειά του. Ωστόσο, κάθε φορά που η κατάσταση πλησιάζει σε ένα σημείο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένο πόλεμο στον Λίβανο ή ακόμη και σε άμεση περιφερειακή σύγκρουση με εμπλοκή του Ιράν, η Ουάσινγκτον φαίνεται να παρεμβαίνει. Αυτό ακριβώς φαίνεται να συνέβη και τώρα. Η ακύρωση ενός πιθανού χτυπήματος στη Βηρυτό αμέσως μετά την επικοινωνία Τραμπ–Νετανιάχου δημιουργεί την εικόνα ότι το Ισραήλ μπορεί να έχει την επιχειρησιακή πρωτοβουλία, αλλά οι ΗΠΑ καθορίζουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει η κλιμάκωση.

Ο Νετανιάχου μπορεί να χαράζει την τακτική επί του πεδίου, όμως ο Τραμπ φαίνεται να κρατά το στρατηγικό “φρένο”, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η αμερικανική πλευρά προσπαθεί να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη ανάφλεξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο Τραμπ «δίνει εντολές» στο Ισραήλ. Η σχέση ΗΠΑ–Ισραήλ λειτουργεί περισσότερο ως σχέση αλληλεξάρτησης.

Ο Νετανιάχου χρειάζεται την αμερικανική διπλωματική και στρατιωτική κάλυψη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ  να εμφανιστεί ως ο ηγέτης που μπορεί να ελέγξει την κρίση και να αποτρέψει έναν πόλεμο που θα είχε τεράστιο γεωπολιτικό και οικονομικό κόστος. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι, όσο ισχυρό και αν είναι το Ισραήλ στρατιωτικά, οι τελικές αποφάσεις για μια μεγάλης κλίμακας περιφερειακή σύγκρουση δεν λα

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Μπέντζαμιν Νετανιάχου Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ντόναλντ Τραμπ Λίβανος

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader