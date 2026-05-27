Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου - Αμερικανικό «μπλόκο» σε νέους βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία αργά το βράδυ της Τριτης (26/5).

Λίγο αργότερα το Ισραήλ εγκατέλειψε σχέδιο βομβαρδισμού της Βηρυτού. Η χρονική σύμπτωση δεν πέρασε απαρατήρητη και ενισχύει την εντύπωση ότι, παρά τη στρατιωτική αυτονομία του Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να κρατούν τον τελικό πολιτικό έλεγχο της κλιμάκωσης.

Το τελευταίο διάστημα, το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να διατηρήσει την πίεση απέναντι στη Χεζμπολάχ και να συνεχίσει επιχειρήσεις που θεωρεί αναγκαίες για την ασφάλειά του. Ωστόσο, κάθε φορά που η κατάσταση πλησιάζει σε ένα σημείο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένο πόλεμο στον Λίβανο ή ακόμη και σε άμεση περιφερειακή σύγκρουση με εμπλοκή του Ιράν, η Ουάσινγκτον φαίνεται να παρεμβαίνει. Αυτό ακριβώς φαίνεται να συνέβη και τώρα. Η ακύρωση ενός πιθανού χτυπήματος στη Βηρυτό αμέσως μετά την επικοινωνία Τραμπ–Νετανιάχου δημιουργεί την εικόνα ότι το Ισραήλ μπορεί να έχει την επιχειρησιακή πρωτοβουλία, αλλά οι ΗΠΑ καθορίζουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει η κλιμάκωση.

Ο Νετανιάχου μπορεί να χαράζει την τακτική επί του πεδίου, όμως ο Τραμπ φαίνεται να κρατά το στρατηγικό “φρένο”, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η αμερικανική πλευρά προσπαθεί να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη ανάφλεξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο Τραμπ «δίνει εντολές» στο Ισραήλ. Η σχέση ΗΠΑ–Ισραήλ λειτουργεί περισσότερο ως σχέση αλληλεξάρτησης.

Ο Νετανιάχου χρειάζεται την αμερικανική διπλωματική και στρατιωτική κάλυψη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί ως ο ηγέτης που μπορεί να ελέγξει την κρίση και να αποτρέψει έναν πόλεμο που θα είχε τεράστιο γεωπολιτικό και οικονομικό κόστος. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι, όσο ισχυρό και αν είναι το Ισραήλ στρατιωτικά, οι τελικές αποφάσεις για μια μεγάλης κλίμακας περιφερειακή σύγκρουση δεν λα