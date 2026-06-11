Πολιτική Γιώργος Γεραπετρίτης Υπουργείο Εξωτερικών Εξωτερική πολιτική Αίγυπτος

Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ με τον Μπαντρ Αμπντελατί συζήτησαν τη διμερή στρατηγική συνεργασία και τις περιφερειακές εξελίξεις.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ BADR ABDELATTY (ΦΩΤΟ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ BADR ABDELATTY (ΦΩΤΟ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
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Tηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Aιγύπτου Μπαντρ Αμπντελατί είχε o υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ».

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Έλληνας ΥΠΕΞ με τον Αιγύπτιο ομόλογό του συζήτησαν τη διμερή στρατηγική συνεργασία και τις περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο.

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