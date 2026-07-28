Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία την Τρίτη (28/7) με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών τους.



«Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξήραν τη συνεχή πρόοδο στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ενώ συζήτησαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ.



«Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβανόταν επίσης η προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Επιπλέον, οι υπουργοί Εξωτερικών διερεύνησαν τρόπους διεύρυνσης του πλαισίου τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου- Αιγύπτου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».



Ιn their ongoing communications, FM George Gerapetritis had a 📞 call w/ #Egypt FM Badr Abdelatty.

The two FMs praised the continuous progress in the frame of 🇬🇷🇪🇬 Strategic Partnership, while they discussed ways of further enhancing bilateral political & economic relations. pic.twitter.com/kBk5uKzBXG — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 28, 2026