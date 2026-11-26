Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (26/11) στο Blue Star Paros, όταν έγινε γνωστό πως υπήρξε τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού εντός του πλοίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο-Τήνο-Μύκονο ενώ λόγω του περιστατικού κατευθύνθηκε στο λιμάνι του Λαυρίου ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού και σκύλο ανίχνευσης. Στο σημείο είχε μεταβεί επίσης κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ερευνών, το πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι Λαύριου και συνεχίζει κανονικά το δρομολόγιό του.

Σημειώνεται πως στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 324 άτομα, 259 επιβάτες και 65 μέλη του πληρώματος.