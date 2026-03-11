Τηλεφώνημα Πλεύρη στην άλλη πλευρά του Αιγαίου για το μεταναστευτικό

Δύο όψεις έχει μέχρι τώρα για το Μέγαρο Μαξίμου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Παρά τη γενικευμένη ανασφάλεια λόγω της άγνωστης διάρκειας, αλλά και της αβέβαιης έκβασης των εχθροπραξιών, στην κυβέρνηση δεν κρύβουν την ικανοποίηση τους για την αποτελεσματική αμυντική ασπίδα, που όρθωσαν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στην Κύπρο, αλλά και για τα αντανακλαστικά, που επέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία κρίσιμη ώρα για τη Μεγαλόνησο,

Ταυτόχρονα, ωστόσο, οι δυσμενείς οικονομικές κατά μείζονα λόγο επιπτώσεις προκαλούν ισχυρό πονοκέφαλο, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που υφίστανται ήδη σοβαρές πληθωριστικές πιέσεις από τις αρχές του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Είναι, επίσης, σαφές ότι στην κυβέρνηση παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς ακόμη δύο πεδία, τα οποία δυνητικά θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε μεγάλες πληγές τους επόμενους μήνες: τον τουρισμό και το Μεταναστευτικό. Και τα δύο αρμόδια Υπουργεία έχουν λάβει σαφείς εντολές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο FLASH είναι σε θέση να γνωρίζει πως στα τέλη της εβδομάδος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης πρόκειται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη ενημέρωση για την κατάσταση στο πεδίο, αλλά και για τον επιβεβλημένο συντονισμό στις δύο ακτές του Αιγαίου.

Πάντως, έμπειρος γαλάζιος παράγοντας παρατηρεί πως εν μέσω ραγδαίων ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, ο δίαυλος Πλεύρης – Τσιφτσί θεωρείται πως είναι ακόμη ένα θετικό…παρεπόμενο του πρόσφατου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα.

Ας ελπίσουμε ότι αυτός ο δίαυλος δεν θα επηρεαστεί από τα όσα συμβαίνουν πέριξ της Κύπρου τα τελευταία 24ωρα με την καθυστερημένη σπουδή που έδειξαν οι γείτονες για την... ασφάλεια των τουρκοκυπρίων.