Τηλεϊατρική παντού: Στην τελική ευθεία το εθνικό δίκτυο που αναδιαμορφώνει την υγειονομική κάλυψη της χώρας

Σε μια χώρα όπου η ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα υγείας παραμένει διαχρονικά ζητούμενο, η τηλεϊατρική έρχεται να μετατρέψει μια δύσκολη εξίσωση σε εφαρμόσιμη πολιτική.

Σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας, ένας ηλικιωμένος παρακολουθείται πλέον σε πραγματικό χρόνο μέσω σύγχρονου εξοπλισμού που καταγράφει τις βασικές ενδείξεις της υγείας του, συνδέοντάς τον άμεσα τόσο με τον γιατρό του όσο και με το κεντρικό επιχειρησιακό σύστημα. Έτσι, όπου η φυσική παρουσία δεν είναι εφικτή, η τεχνολογία γεφυρώνει την απόσταση, ενεργοποιώντας άμεσα μηχανισμούς φροντίδας χωρίς καθυστερήσεις».

Η εικόνα αυτή παύει να αποτελεί σενάριο του μέλλοντος. Με την ολοκλήρωση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ), η τηλεϊατρική εισέρχεται δυναμικά στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα.

Από τις ανισότητες στην καθολική πρόσβαση

Για δεκαετίες, η γεωγραφική απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα σήμαινε περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Οι κάτοικοι νησιών και απομακρυσμένων περιοχών αντιμετώπιζαν συστηματικά εμπόδια: καθυστερήσεις στη διάγνωση, ανάγκη μετακινήσεων και αυξημένο κόστος.

Το ΕΔΙΤ έρχεται να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακής υγείας που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα. Με την ολοκλήρωσή του, δημιουργείται ένα ενιαίο δίκτυο που καλύπτει το σύνολο της επικράτειας, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.

Τι αλλάζει στην πράξη

Το έργο αποκτά συγκεκριμένη μορφή μέσα από ένα εκτεταμένο πλέγμα υποδομών:

305 σταθμοί τηλεϊατρικής (γιατρού–ασθενή και γιατρού–γιατρού)

500 φορητές συσκευές για ιατρούς

3.000 συστήματα κατ’ οίκον παρακολούθησης

5 κέντρα επιχειρησιακής λειτουργίας σε βασικούς κόμβους της χώρας

Οι υποδομές αυτές λειτουργούν ως ένα ενιαίο, διαλειτουργικό ψηφιακό οικοσύστημα, που συνδέει νοσοκομεία, κέντρα υγείας και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα υγείας

Η νέα πλατφόρμα δεν περιορίζεται στην παροχή εξοπλισμού, αλλά ενσωματώνει ένα πλήρες περιβάλλον ψηφιακών υπηρεσιών.

Στο καθημερινό έργο των επαγγελματιών υγείας, αυτό μεταφράζεται σε:

άμεση λήψη δεύτερης γνώμης από εξειδικευμένους ιατρούς

πρόσβαση σε δεδομένα ασθενών σε πραγματικό χρόνο

αξιοποίηση εργαλείων υποστήριξης κλινικών αποφάσεων

δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

Παράλληλα, οι πολίτες αποκτούν:

συνεχή παρακολούθηση της υγείας τους από το σπίτι

αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων

ταχύτερη διάγνωση και συμβουλευτική υποστήριξη

Τα συστήματα κατ’ οίκον παρακολούθησης θα διατεθούν μέσω των Υγειονομικών Περιφερειών, με προτεραιότητα σε ευάλωτες ομάδες και ασθενείς με αυξημένες ανάγκες παρακολούθησης.

Αντίκτυπος στην κοινωνία και το σύστημα υγείας

Η σημασία του έργου υπερβαίνει την τεχνολογική του διάσταση. Αφορά άμεσα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Μεταξύ των βασικών ωφελειών περιλαμβάνονται:

ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης

αποσυμφόρηση των μεγάλων νοσοκομείων

ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως η εξ αποστάσεως ψυχιατρική

Επένδυση εθνικής κλίμακας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 29,8 εκατ. ευρώ και κατανέμεται σε όλη τη χώρα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0».

Η υλοποίηση γίνεται για λογαριασμό του υπουργείο Υγείας από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη έργων ψηφιακού μετασχηματισμού για το Δημόσιο.

Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Σταύρος Ασθενίδης:

«Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής αποτελεί στρατηγική επένδυση για τη χώρα, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και δημιουργώντας ένα σύγχρονο, ενιαίο και διαλειτουργικό σύστημα με επίκεντρο τον πολίτη».

Στην τελική φάση υλοποίησης

Το έργο βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ολοκλήρωσης, με τις βασικές φάσεις εγκατάστασης και εκπαίδευσης να έχουν ήδη υλοποιηθεί. Οι τελικές ενέργειες πιστοποίησης βρίσκονται σε εξέλιξη, με ορίζοντα πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας έως τα τέλη Ιουνίου.

Με την ολοκλήρωσή του, το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ψηφιακή παρέμβαση, αλλά μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στον τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα — πιο άμεσος, πιο δίκαιος και πιο προσβάσιμος για όλους.