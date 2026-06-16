Τηλεθέαση 15/6: Διπλή έκπληξη στη μεσημβρινή ζώνη - Έσκισαν το «Σόι» και η Κουτσελίνη

Τρίβουν τα χέρια τους στον ALPHA με την επιτυχία της σειράς «Το σόι σου» που, αν και σε επανάληψη, σκίζει, τρίβουν όμως τα χέρια τους από ικανοποίηση και στο STAR με τα ποσοστά τηλεθέαση της Ζήνας Κουτσελίνη.

Η ελληνική σειρά «Το σόι σου» άγγιξε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου το 21% στο σύνολο και το 26,1% στους 18-54 χρόνων. Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» άγγιξε το 12,% στο σύνολο του κοινού και το 17,3% στα δυναμικά κοινά. Στα ίδια ηλικιακά γκρουπ ο Πέτρος Κουσουλός με τις «Αποκαλύψεις» του έπιασαν 17% και 11,5% αντίστοιχα. Αντίθετα η ενημερωτική εκπομπή «Live You» με τους Άρη Πορτοσάλτε και Μαρία Αναστασοπούλου έκανε χαμηλότερες πτήσεις αγγίζοντας το 11,2% στο σύνολο και το 2,5% στους 18-54 χρόνων.

Αναλυτικά οι μετρήσεις

Γενικό σύνολο

«Αλήθειες με τη Ζήνα» (STAR): 12 - 11,8 - 12,3 - 10,7 - 10 - 8,9 - 7,9 - 6,4

«Live You» (ΣΚΑΪ): 9,4 - 9,8 - 11,1 - 11,2 - 9,4

«Το Σόι σου» (ALPHA): 18,4 - 18,4 - 20,5 - 21

«Αποκαλύψεις» (ΑΝΤ1): 8,1 - 12,5 - 11,9 - 12,1 - 17 - 14 - 15,7 - 15,2 - 13 - 14,7

Δυναμικά κοινά (18-54)

«Αλήθειες με τη Ζήνα» (STAR): 8,6 - 13,2 - 17,3 - 14,6 - 13,9 - 13,7 - 14,1 - 12,2

«Live You»: (ΣΚΑΪ): 2,2 - 2,5 - 1,7 - 1,7 - 2,1

«Το Σόι σου» (ALPHA): 18,6 - 21,4 - 23,9 - 26,1

«Αποκαλύψεις» (ΑΝΤ1): 4,7 - 5,4 - 5,8 - 5,7 - 11,5 - 9,3 - 9,2 - 9,8 - 9 - 9,4