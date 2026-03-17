Τηλεθέαση 16/3: Το «Real View» δεν κατάφερε να πιάσει τα ποσοστά του Θανάση Πάτρα

Ο Θανάσης Πάτρας έφυγε, οι «Real View» πήγαν στη θέση του και όλα τώρα στο OPEN ξεκινούν από την αρχή! Οι αλλαγές στο πρόγραμμα του καναλιού που τέθηκαν σε ισχύ από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, θέλουν φυσικά χρόνο για να ρολάρουν και να δει ο νέος διευθυντής προγράμματος του σταθμού, Θέμης Μάλλης, αν οι αποφάσεις που πήρε ήταν για καλύτερο. Πάντως η πρεμιέρα του τοκ σόου δεν πήγε με το δεξί!

Χαμηλές πτήσεις

Η Σοφία Μουτίδου, η Έλενα Χριστοπούλου, η Ελίνα Παπίλα και η Δάφνη Καραβοκύρη στην επίσημη πρώτη τους στη μεσημβρινή ζώνη έκαναν 3,2% στο σύνολο του κοινού και 3,1% στους 18-54 χρόνων, που το λες μια πολύ μικρή νίκη, αν σκεφτεί κανείς πως στη βραδινή ζώνη η συγκεκριμένη εκπομπή είχε κλείσει την Παρασκευή 13 Μαρτίου με 2,6% στο σύνολο και 2,7% στο δυναμικό κοινό.

Πάντως ο Πάτρας με την εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» είχε πιάσει την Παρασκευή 13 Μαρτίου -στην τελευταία του εκπομπή στην ίδια ζώνη- 4% στο γενικό σύνολο και στο 5,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων, οπότε ακόμα υπάρχει δρόμος να διανυθεί. Μένει επίσης να δούμε πώς θα πάει και η νέα του εκπομπή του Πάτρα, «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» που κάνει πρεμιέρα στις 22 Μαρτίου. Πάντως η από δω και μπρος πορεία και των δύο προγραμμάτων θα κρίνει το εάν οι παρουσιαστές τους θα μείνουν στο OPEN τη νέα σεζόν…