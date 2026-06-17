Τηλεθέαση 16/6: Βούλγαρη - Χασαπόπουλος σάρωσαν στην πρωινή ζώνη - Πάτωσε το «Καλημέρα Ελλάδα»

Τρένο πάει το «Κοινωνία ώρα Mega» που κάθε πρωί τερματίζει στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης. Η ενημερωτική εκπομπή του MEGA με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη έκανε την Τρίτη 16 Ιουνίου 21% στο γενικό σύνολο και 21,3% στα δυναμικά κοινά.

Στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο στον ΣΚΑΪ άγγιξε το 20,4% και 12,9% αντίστοιχα.

Ανεβασμένη και η ψυχαγωγία

Πολύ καλά σε τηλεθέαση πάει καθημερινά και το «Happy day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η ψυχαγωγική εκπομπή του ALPHA έφτασε στο 11% στο σύνολο του κοινού και στο 15,5% στους 18-54 χρόνων. Στα ίδια κοινά το «Ώρα Ελλάδος» του OPEN με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά έκανε 10,5% και 6,7% αντίστοιχα.

Αντίθετα τα χαμηλά ποσοστά του «Καλημέρα Ελλάδα» θα δρομολογήσουν στο τέλος της σεζόν δυσάρεστες εξελίξεις για τους παρουσιαστές του Παναγιώτης Στάθη και Στέφανο Σίσκο. Το μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 που τα βρήκε σκούρα από την πρώτη μέρα προβολής του (πολύ βαρύ τίμημα να κάνεις την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, ειδικά και τη χρονιά που εκείνος έφυγε από τη ζωή) έκανε την Τρίτη 16 Ιουνίου μόλις 5,4% στο σύνολο και 2,7% στο δυναμικό κοινό.