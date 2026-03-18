Τηλεθέαση 17/3: Αυτό το δίδυμο έκλεψε την πρωτιά από την Κατερίνα Καινούργιου

Φέτος είναι μια πολύ καλή χρονιά για την Κατερίνα Καινούργιου. Τα πράγματα της πάνε καλά τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η παρουσιάστρια του ALPHA θα φέρει σε μερικές εβδομάδες στον κόσμο το πρώτο της μωράκι και είναι τρισευτυχισμένη, ενώ παράλληλα η εκπομπή της «Super Κατερίνα» είναι τις συνήθως πρώτη σε τηλεθέαση. Την Τρίτη 17 Μαρτίου όμως, τα πράγματα ήρθαν κάπως τούμπα!

Σαμπάνιες ανοίγουν στον ΣΚΑΪ, αφού το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Αταίριαστοι» με τους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα άγγιξε το 15,9% στο γενικό σύνολο. Ακολούθησε στο Νο2 η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου που κράτησε τον ALPHA στο 14,6%.

Στην τρίτη θέση τερμάτισε το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα με τον ΑΝΤ1 να καπαρώνει ένα ωραιότατο 12,1%, αφήνοντας πίσω του το «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά που έδωσε στο MEGA 10,8%.

Τέλος το «Breakfast@Star» του STAR με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου αρκέστηκε σε ένα 5,3% στο σύνολο του κοινού.

Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πλέον η κάθε εκπομπή ξεκινάει διαφορετική ώρα και έχει διαφορετική διάρκεια (δεν είναι όπως η παλιά, παραδοσιακή ζώνη του 10-1), οπότε και τα ποσοστά τηλεθέασης είναι τελικά κάτι σχετικό!