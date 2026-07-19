Τηλεθέαση 18/7: Πυρετός το Σαββατόβραδο για την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στον Μικρό Τελικό του Μουντιάλ

Η μεγάλη νίκη της Αγγλίας με 6-4 υπέρ της Γαλλίας στον Μικρό Τελικό του φετινού Μουντιάλ κέντρισε, όπως αναμενόταν, το ενδιαφέρον των τηλεθεατών της ΕΡΤ που συντονίστηκαν με το αθλητικό της κανάλι για να ζήσουν κάτι από… Πυρετό το Σαββατόβραδο!

Το παιχνίδι που μεταδόθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 18 Ιουλίου σάρωσε σε τηλεθέαση, εξαφάνισε τον ανταγωνισμό και έκανε τα μηχανάκια της Nielsen να χτυπήσουν κατακόκκινο.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες είχε ένταση, σασπένς, αγωνία και υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Αναλυτικά ο αγώνας άγγιξε το 34,3% στο γενικό σύνολο του κοινού και το 33,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα αυτών των μεγάλων διοργανώσεων και την αγάπη του κόσμου σε αυτές.