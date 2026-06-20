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Τηλεθέαση 19/6: Το «Σόι σου» διέλυσε τον ανταγωνισμό – Πρωτιές για Live News, ΣΚΑΪ και «Τούνελ»

Το «Σόι σου» ήταν ο μεγάλος νικητής της prime time το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική δυναμική του απέναντι στον ανταγωνισμό.

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Η επιτυχημένη κωμική σειρά του Alpha το «Σόι σου» κατέγραψε 24,5% στο δυναμικό κοινό και 25% στο γενικό σύνολο, ενώ σε επιμέρους τέταρτα ξεπέρασε ακόμη και το 27%, αφήνοντας πίσω τόσο τη μυθοπλασία όσο και τις αθλητικές μεταδόσεις.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο αγώνας ΗΠΑ – Αυστραλία για το Μουντιάλ 2026 με 19,2% στο δυναμικό κοινό και 19,6% στο γενικό σύνολο. Ακολούθησε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 13,6%, ενώ το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» σημείωσε 10,6% στο εμπορικό κοινό.

Ο τελικός του «The Floor» ολοκλήρωσε τον κύκλο του με 9,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ η «Γη της Ελιάς» κινήθηκε χαμηλότερα στο εμπορικό κοινό, παρουσιάζοντας όμως καλύτερη εικόνα στο γενικό σύνολο με 15,7%.

Πρωτιά για τη Λένα Φλυτζάνη στα δελτία ειδήσεων

Η πρώτη μεγάλη νίκη για τη Λένα Φλυτζάνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ είναι γεγονός.

Τα «Νέα του ΣΚΑΪ» κατέκτησαν την κορυφή στο δυναμικό κοινό με 13,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Star News με 12,9%.

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Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega ακολούθησε με 12% στο δυναμικό κοινό, ωστόσο σημείωσε την καλύτερη επίδοση στο γενικό σύνολο με 14,9%.

Live News: Ο απόλυτος κυρίαρχος της απογευματινής ζώνης

Το Live News του Mega συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση της ημέρας στην απογευματινή ζώνη.

Η εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου σημείωσε 20,7% στο δυναμικό κοινό και 21,5% στο γενικό σύνολο, εξασφαλίζοντας άνετα την πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση του δυναμικού κοινού βρέθηκε το The Chase με 15,2%, ενώ στο γενικό σύνολο μοιράστηκε τη δεύτερη θέση με τον «Τροχό της Τύχης», καθώς και τα δύο προγράμματα κατέγραψαν 17,1%.

Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» στη μεσημεριανή ζώνη

Οι «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 ήταν οι νικητές της μεσημεριανής ζώνης, σημειώνοντας 14,4% στο δυναμικό κοινό και 15,2% στο γενικό σύνολο.

Η εκπομπή διατήρησε σαφές προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό, κατακτώντας την πρώτη θέση και στις δύο βασικές κατηγορίες τηλεθέασης.

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«Φως στο Τούνελ»: Σταθερά στην κορυφή της late night

Στη βραδινή ζώνη, το «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του.

Η εκπομπή του Mega βρέθηκε στην κορυφή με 14,1% στο δυναμικό κοινό και 17,7% στο γενικό σύνολο, κατακτώντας την πρώτη θέση στη late night ζώνη και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

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