Τηλεθέαση 19/10: Νίκη για «Voice» και «Φαντάσματα» - Πώς πήγε η πρεμιέρα του «IQ 160»

Για ακόμη μία εβδομάδα το «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ πήρε όλο το χρήμα, αφού σάρωσε σε όλα τα κοινά αποδεικνύοντας πως είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει.

Το 8ο επεισόδιο με τις Blind Auditions έπιασε 27% στο γενικό σύνολο και 20,5% στους 18-54 χρόνων. Ο Γιώργος Καπουτζίδης και οι τέσσερις coaches, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Παπαρίζου και φυσικά οι διαγωνιζόμενοι κέντρισαν το ενδιαφέρον περίπου 2.837.000 τηλεθεατών που πέρασαν για τουλάχιστον 1 λεπτό από το τάλεντ σόου.

Άντεξε το STAR

Τα «Φαντάσματα» του STAR με τους Έλλη Τρίγγου και Ορφέα Αυγουστίδη έχουν αποκτήσει πια το κοινό τους που τους ακολουθεί πιστά. Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου η σειρά άγγιξε το 15,7% στο σύνολο, ενώ έσκισε στο δυναμικό κοινό φτάνοντας στο 19,5%.

Αμέσως μετά η πρεμιέρα του «IQ 160» με τους Σμαράγδα Καρύδη και Νίκο Κουρή απέσπασε 13,9% στο σύνολο και 16,1% στα δυναμικά κοινά.

Στο MEGA η «Γη της Ελιάς» άγγιξε το 15,4% στο γενικό σύνολο, αλλά δεν τα πήγε τόσο καλά στους 18-54 χρόνων όπου άγγιξε το 9,6%.

Αντίθετα το «Don’t forget the lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου στον ΑΝΤ1 κάθισε στο 10,2% στο σύνολο και στο 10,3% στο δυναμικό κοινό, μια θέση πια σχεδόν παγιωμένη.

Πρωτιά Νικολούλη

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου επέστρεψε το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ανεβάζοντας το MEGA στο Νο1 στη ζώνη που παιζόταν. Η συγκλονιστική υπόθεση μυστηρίου που παρουσίασε η εκπομπή έρευνας κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού αγγίζοντας το 22% στο σύνολο και το 17,5% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων.

Σε επιμέρους γυναικεία κοινά τα ποσοστά του «Τούνελ» ανέβηκαν στο 28,8%, ενώ από την εκπομπή πέρασαν έστω για 1 λεπτό περίπου 1.127.000 τηλεθεατές.