Τηλεθέαση 19/3: Αυτοί πήραν την πρωτιά από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στην πρωινή ζώνη

Δεν είναι εύκολο πράγμα το να είσαι στην κορυφή, ειδικά τα τελευταία χρόνια που μεγάλο μέρος του κόσμου έχει εγκαταλείψει την τηλεόραση και όσοι έχουν παραμείνει βρίσκονται σε ένα συνεχές ζάπινγκ και δύσκολα παραμένουν πιστοί σε ένα πρόγραμμα.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι που καταφέρνουν να ξεχωρίζουν, έστω και αν οι τηλεθεάσεις που κάνουν πια, πριν από 15 χρόνια θα ήταν λόγος για να κοπούν οι εκπομπές τους!



Πρώτοι σε διαφορετικά κοινά

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου η πρωτιά στην πολύ πρωινή ζώνη, στο γενικό σύνολο του κοινού πέρασε στην ενημερωτική εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη να αγγίζουν το 18%! Μια ανάσα μακριά τους βρέθηκε το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο να ανεβάζουν το κανάλι στο 17,8%. Οι δύο ενημερωτικές εκπομπές άφησαν πίσω τους τη Σταματίνα Τσιμτσιλή που με το «Happy day» της κράτησε τον ALPHA στο 14%.

Βέβαια η πρωτιά άλλαξε χέρια στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 χρόνων, αφού η Σταματίνα ήταν Νο1 με 18,9%, το δίδυμο του MEGA αρκέστηκε σε ένα 13,3%, ενώ το δίδυμο του ΣΚΑΪ έκανε μόλις 7,2%! Και κάπως έτσι, όλοι είναι ευχαριστημένοι...