Τηλεθέαση 21/11: Διπλή πρωτιά για τον Μάνεση στη πρωινή ζώνη– Μάχη Γερμανού και Γιάμαλη το μεσημέρι
Ο Μάνεσης επικράτησε και στα δύο κοινά, ενώ το μεσημέρι η Γερμανού και η Γιάμαλη μοιράστηκαν τις πρωτιές.
Ο Νίκος Μάνεσης ήταν ο μεγάλος νικητής στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.
Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha σημείωσε 16,1% στο δυναμικό κοινό και 21,5% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Ρεπορτάζ στις 10».
Τηλεθέαση πρωινής ζώνης
Δυναμικό κοινό
- Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 16,1%
- Ρεπορτάζ στις 10 – 10,2%
- Mega Non Stop – 8%
- For You – 6,6%
- Μια Ελλάδα παρέα – 3,5%
- Καλημέρα, είπαμε; – 3,3%
Γενικό σύνολο
- Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 21,5%
- Ρεπορτάζ στις 10 – 11,2%
- Mega Non Stop – 10,6%
- For You – 6,2%
- Μια Ελλάδα παρέα – 4,7%
- Καλημέρα, είπαμε; – 3,7%
Γερμανού και Γιάμαλη μοιράστηκαν τις πρωτιές το μεσημέρι
Διαφορετική ήταν η εικόνα στη μεσημεριανή ζώνη, όπου η Ναταλία Γερμανού και η Αναστασία Γιάμαλη βρέθηκαν στην κορυφή σε διαφορετικές κατηγορίες κοινού.
Το «Καλύτερα δε γίνεται!» του Alpha κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 11,1%, ενώ οι «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA επικράτησαν στο γενικό σύνολο με 13,1%, έναντι 12,8% της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού.
Τηλεθέαση μεσημεριανής ζώνης
Δυναμικό κοινό
- Καλύτερα δε γίνεται! – 11,1%
- Εξελίξεις Τώρα – 8,7%
- Weekend Live – 3,6%
Γενικό σύνολο
- Εξελίξεις Τώρα – 13,1%
- Καλύτερα δε γίνεται! – 12,8%
- Weekend Live – 7,6%