Ο Νίκος Μάνεσης ήταν ο μεγάλος νικητής στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha σημείωσε 16,1% στο δυναμικό κοινό και 21,5% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Ρεπορτάζ στις 10».

Τηλεθέαση πρωινής ζώνης

Δυναμικό κοινό

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 16,1%

Ρεπορτάζ στις 10 – 10,2%

Mega Non Stop – 8%

For You – 6,6%

Μια Ελλάδα παρέα – 3,5%

Καλημέρα, είπαμε; – 3,3%

Γενικό σύνολο

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 21,5%

Ρεπορτάζ στις 10 – 11,2%

Mega Non Stop – 10,6%

For You – 6,2%

Μια Ελλάδα παρέα – 4,7%

Καλημέρα, είπαμε; – 3,7%

Γερμανού και Γιάμαλη μοιράστηκαν τις πρωτιές το μεσημέρι

Διαφορετική ήταν η εικόνα στη μεσημεριανή ζώνη, όπου η Ναταλία Γερμανού και η Αναστασία Γιάμαλη βρέθηκαν στην κορυφή σε διαφορετικές κατηγορίες κοινού.

Το «Καλύτερα δε γίνεται!» του Alpha κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 11,1%, ενώ οι «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA επικράτησαν στο γενικό σύνολο με 13,1%, έναντι 12,8% της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού.

Τηλεθέαση μεσημεριανής ζώνης

Δυναμικό κοινό

Καλύτερα δε γίνεται! – 11,1%

Εξελίξεις Τώρα – 8,7%

Weekend Live – 3,6%

Γενικό σύνολο

Εξελίξεις Τώρα – 13,1%

Καλύτερα δε γίνεται! – 12,8%