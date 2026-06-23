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Τηλεθέαση 22/6: Νούμερα - έκπληξη για το «Καλημέρα Ελλάδα» - Σε ποια θέση τερμάτισε

Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλούς μήνες το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 έκανα διψήφια ποσοστά!

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Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Δεν το πίστευαν στον ΑΝΤ1 όταν πήραν τα νούμερα του «Καλημέρα Ελλάδα» για την εκπομπή της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο με τους Παναγιώτη Στάθη και Στέφανο Σίσκο έπιασε 10% στο σύνολο και 9,5% στα δυναμικά κοινά τερματίζοντας στην τρίτη θέση στη ζώνη του.

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Σταθερά μπροστά

Βέβαια δεν χάθηκε η πρωτιά της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη που κράτησαν το MEGA στο 20% στο σύνολο και στο 15,8% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια κοινά το «Σήμερα» (ΣΚΑΪ) με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο ήταν δεύτερο με 17,3% και 7,5% αντίστοιχα.

Το «Ώρα Ελλάδος» του OPEN με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά έπιασε 11,8% στο σύνολο του κοινού και 7,6% στα δυναμικά κοινά, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ η Σταματίνα Τσιμτσιλή με το «Happy day» κράτησε τον ALPHA στο 9,8% και στο 8,3% αντίστοιχα.

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