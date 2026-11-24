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Ενημερωτική πρωτιά και το πρωινό της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου καθώς οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ ήταν Νο1 στο σύνολο του κοινού με 19,3%, αλλά και στα δυναμικά κοινά με 12,3%.

Στη δεύτερη θέση στο γενικό σύνολο βρέθηκε το «Πρωινό» που χάρισε στον ΑΝΤ1 16,5%, ενώ στην ίδια θέση στα δυναμικά κοινά τερμάτισε ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» που έδωσε στο STAR 10,1%.

Μετά τον έντονο καβγά του Νίκου Στραβελάκη με την Κατερίνα Παπακωστόπουλου η εκπομπή του OPEN «10 Παντού» πήρε κάπως τα πάνω της κάνοντας 10,3% στο γενικό σύνολο (4η θέση) και 5% στα δυναμικά κοινά.

Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης της Nielsen:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αταίριαστοι – 19,3%

Το Πρωινό – 16.5%

Live You – 13,9%

10 Παντού – 10,3%

Χαμογέλα και Πάλι – 9,3%

Super Κατερίνα – 8,7%

Πρώτος καφές με τη Ζήνα – 8,2%

Πρωίαν σε είδον – 3,9%

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αταίριαστοι – 12,3%

Πρώτος καφές με τη Ζήνα – 10,1%

Το Πρωινό – 9,8%

Χαμογέλα και Πάλι – 8,9%

Super Κατερίνα – 7.9%

Πρωίαν σε είδον – 6%

Live You – 5,2%

10 Παντού – 5%