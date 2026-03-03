Τηλεθέαση 2/3: Πρωτιά Ευαγγελάτου, αυξημένα ποσοστά για Τσουρό - Πώς πήγε η Μπακοδήμου

Καζάνι που βράζει είναι η Μέση Ανατολή, καζάνι που βράζει είναι και η ελληνική τηλεόραση! Όσο προχωρά η άνοιξη οι παρουσιαστές πρέπει να αποδείξουν -έστω και την ύστατη ώρα- την αξία τους καθώς ο χρόνος πια πιέζει... Η σεζόν μπαίνει στην τελική της ευθεία κι όποιος δεν κάνει νούμερα, δεν θα δει νέο συμβόλαιο, τόσο απλά και τόσο σκληρά!

Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, ο Κώστας Τσουρός είδε την εκπομπή του, «Το ’χουμε», να αυξάνει τη διάρκειά της κατά μισή ώρα και να μετατρέπεται σε άκρως ενημερωτική, ενώ απομακρύνθηκαν από το πάνελ η Ναταλία Αργυράκη και η Τζόρτζια Γεωργίου που ασχολούνται με τα lifestyle θέματα. Ο ΣΚΑΪ έδωσε ακόμη μία ευκαιρία στον δημοσιογράφο να αποδείξει ότι μπορεί να τα πάει καλύτερα με ένα αμιγώς ενημερωτικό μαγκαζίνο και για αρχή τα πήγε καλά, αφού είδε αύξηση των ποσοστών του σε όλα τα κοινά. Το πρόγραμμα έκανε 7,4%* στο σύνολο (συνήθως έκανε κάτω από 3%) και 4,7 στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων (εκεί συνήθως έκανε γύρω στο 4%).

Τη σκυτάλη πήρε η Λένα Φλυτζάνη με μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που κινήθηκε στο 6,5% στο σύνολο και το 5,1% στο δυναμικό κοινό.

Την πρωτιά βέβαια στη μεσημβρινή ζώνη δεν έχασε ο Νίκος Ευαγγελάτος, αφού το «Live News» που παρουσιάζει στο MEGA, έκανε 19,3% στο σύνολο και 19% στους 18-54 χρόνων.

Μεγάλη αύξηση στα ποσοστά τους είδαν και ο Σπύρος Χαριτάτος με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου που παρουσιάζουν τις «Καθαρές κουβέντες» του OPEN. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο άγγιξε το 10,8% γενικό σύνολο και το 9,5% στο δυναμικό κοινό, όταν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου είχε 7,8% στο σύνολο και 3,7% στο δυναμικό κοινό!

Και λίγη ψυχαγωγία

Μέσα στο γενικότερο κλίμα μαυρίλας και ανασφάλειας οι τηλεθεατές βρήκαν δύο τηλεπαιχνίδια για να ξεχαστούν λιγάκι. Στο OPEN έκανε πρεμιέρα ο «Πιο αδύναμος κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου στον ρόλο της οικοδέσποινας. Το πρόγραμμα έκανε 4,5% στο σύνολο και 5,7% στους 18-54 χρόνων. Στους άνδρες 25-44 χρόνων έκανε 7,4%, ενώ στις γυναίκες 25-54 χρόνων, 5,3%.

Νωρίτερα στο MEGA το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου, σημειώνε την υψηλότερη επίδοσή του, 20,6%, για τη φετινή σεζόν στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων. Επιπλέον, ήταν πρώτο και στο σύνολο του κοινού με 16,8%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό το πρόγραμμα έφτασε στο 25,9%.

* Τα ποσοστά τηλεθέασης αφορούν συνολικά στη ζώνη μετάδοσης της κάθε εκπομπής.