Τηλεθέαση 23/6: Σάρωσε το Μουντιάλ - Αυτές είναι οι σειρές που έπαιξαν μπαλίτσα απέναντί του

Όσο προχωρά το Μουντιάλ και πλησιάζουμε προς την τελική φάση, τόσο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών (ανδρών κυρίως) θα αυξάνει. Την ίδια ώρα όμως οι αγώνες τα βρίσκουν σκούρα από τα τελευταία επεισόδια των ελληνικών σειρών που συσπειρώνουν το κοινό τους (κυρίως γυναικείο) και καταφέρνουν να χτυπούν στα ίσα τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου ο αγώνας «Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν» που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ άγγιξε το 17,6% στο γενικό σύνολο και στο 22,3% στο δυναμικό κοινό. Το «Να μ’ αγαπάς» του ALPHA έκανε 24,9% στο σύνολο και 16,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ στα ίδια κοινά ο «Άγιος έρωτας», πάλι του ALPHA, έκανε 22,8% και 20,8% αντίστοιχα.

Το «Μια νύχτα μόνο» κράτησε το MEGA στο 14% στο σύνολο του κοινού και στο 7,1% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια κοινά το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 έπιασε 11,6% και 8,4% αντίστοιχα. Το «MasterChef» που επίσης βαδίζει προς το μεγάλο φινάλε του χάρισε στο STAR 9,8% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ στα ίδια κοινά οι «Σούπερ Ήρωες» έδωσαν στον ΑΝΤ1 6,6% και 7,7% αντίστοιχα.

Επικράτησε και στη late night ζώνη

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Αγγλία - Γκάνα» ανέβασε την τηλεθέαση της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και στη late night ζώνη φτάνοντας στο 21,3% στο σύνολο του κοινού και στο 22,7% στους 18-54 χρόνων. Στα ίδια κοινά η «Γη της ελιάς» (MEGA) άγγιξε το 17,3% και το 9% αντίστοιχα, ενώ το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» (ALPHA) κρατήθηκε στο 12,5% και 8,7% αντίστοιχα.