Δύο διαφορετικούς νικητές ανέδειξε η μάχη της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να κατακτά την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό και τους «Αταίριαστους» να επικρατούν στο γενικό σύνολο.

Το «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA βρέθηκε στην κορυφή με 13,4%, εξασφαλίζοντας προβάδισμα 2,1 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της εκπομπής του ΣΚΑΪ. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Κατερίνα Καινούργιου με 10,6%, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές κινήθηκαν σε μονοψήφια ποσοστά.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στο γενικό σύνολο, όπου ο Γιάννης Ντσούνος και ο Χρήστος Κούτρας κατέγραψαν 17,6%. Μόλις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες χώρισαν τη Σίσσυ Χρηστίδου από τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ ισοβαθμία σημειώθηκε μεταξύ των εκπομπών «Live You» και «10 Παντού».

Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης της πρωινής ζώνης

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Χαμογέλα και Πάλι – 13,4%

Αταίριαστοι – 11,3%

Super Κατερίνα – 10,6%

Πρωίαν σε είδον – 6,9%

Το Πρωινό – 6,6%

Πρώτος καφές με τη Ζήνα – 6,2%

10 Παντού – 5,8%

Live You – 5,3%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αταίριαστοι – 17,6%

Χαμογέλα και Πάλι – 12,7%

Το Πρωινό – 12,5%

Super Κατερίνα – 10,8%

Live You – 9,7%

10 Παντού – 9,7%

Πρωίαν σε είδον – 6,1%