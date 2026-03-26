Τηλεθέαση 25/3: Αυτό είναι το πρόγραμμα που με 34% σάρωσε την πρωινή ζώνη

Δεν προκαλεί έκπληξη, ξέρουμε ότι κάθε φορά θα είναι Νο1, απλώς θέλουμε να δούμε τι ποσοστό θα καταφέρει να συγκεντρώσει! Ο λόγος για την Παρέλαση που για ακόμη μία φορά κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη θέση τηλεθέασης στη ζώνη της (10.30-13.00). Η μετάδοση της παρέλασης της 25ης Μαρτίου από το Σύνταγμα ανέβασε στην ΕΡΤ1, που την αναμετέδιδε, στο 34,4% στο σύνολο του κοινού και στο 28% στα δυναμικά κοινό 18-54 χρόνων κι από και πέρα… το χάος!

Άντεξαν, αλλά με χαμηλότερα ποσοστά

Οι «Αταίριαστοι» με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο στον ΣΚΑΪ έκαναν 13,8% στο σύνολο και 9,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ στα ίδια κοινά η «Super Κατερίνα» της Κατερίνας Καινούργιου κράτησε τον ALPHA στο 9,3% και στο 10,2% αντίστοιχα (Σκορδά, Λιάγκας κλπ. απουσίαζαν λόγω ημέρας).

Ανεβασμένα ποσοστά είχε και το «Πρωίαν σε είδον» με τους Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιττά. Το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ1 έμεινε στον αέρα για μιάμιση ώρα με τα ποσοστά του στο σύνολο του κοινού να αγγίζουν το 6,8% και στους 18-54 χρόνων το 5,1%, όταν συνήθως βρίσκονται στο μισό. Η αναμονή κοινού για την παρέλαση τους έκανε τελικά καλό!