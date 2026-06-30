Τηλεθέαση 29/6: Πρωτιά Λιάγκα - Τι έκαναν οι ελληνικές σειρές που πήραν τη θέση της Σκορδά

Η Δευτέρα 29 Ιουνίου ήταν μια διαφορετική μέρα για τη Φαίη Σκορδά, για το MEGA, αλλά και για την πρωινή ζώνη. Για πρώτη φορά μετά από πολλές σεζόν μια εκπομπή ολοκλήρωσε τον κύκλο της πολύ πριν ρίξει αυλαία ο ανταγωνισμός και έτσι άφησε το πεδίο ανοιχτό για τους απέναντι για να αρπάξουν την τηλεθέασή της, ή μήπως δεν έγινε ακριβώς έτσι;

Το «Buongiorno» στην τελευταία του εκπομπή στο MEGA έκανε 10,8% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό. Τη θέση του στο πρόγραμμα πήραν ελληνικές σειρές σε επανάληψη που έκαναν όμως πολύ χαμηλότερα ποσοστά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen. Αναλυτικότερα το «Ρετιρέ» άγγιξε το 8,1% στο γενικό σύνολο και το 4,9% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Ένας μήνας και κάτι» έκανε 4,4% και 5,5% αντίστοιχα και η «Πολυκατοικία» 6% και 5,9% αντίστοιχα.

Μόνο το «Πρωινό» βγήκε κερδισμένο

Οι εναπομείνασες πρωινές εκπομπές δεν κατάφεραν να κλέψουν το κοινό της Σκορδά με εξαίρεση ίσως τον Γιώργο Λιάγκα. Το «Πρωινό» τερμάτισε στο Νο1 στη ζώνη του δίνοντας στον ΑΝΤ1 14,1% τόσο στο σύνολο, όσο και στο δυναμικό κοινό. Η «Super Κατερίνα» του ALPHA με την Κατερίνα Καινούργιου έπιασε 10,5% στο γενικό σύνολο και 10,8% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Breakfast@Star» με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου έδωσε στο STAR 4,7% και 4,1% αντίστοιχα.