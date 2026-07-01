Τηλεθέαση 30/6: Αυτή είναι η εκπομπή της ΕΡΤ που κέρδισε το «Happy day» στο δυναμικό κοινό
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η παρέα της δεν χάνουν εύκολα την πρωτιά στη ζώνη τους, όμως καμιά φορά συμβαίνει και αυτό!
Ανατροπή στην πολύ πρωινή ψυχαγωγική ζώνη με έναν παίκτη από το πουθενά κέρδισε την πρωτιά! Ο λόγος για την εκπομπή «Νωρίς νωρίς» (ΕΡΤ1) που παρουσιάζουν ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη. Το πρωινό μαγκαζίνο κατέκτησε την Τρίτη 30 Ιουνίου την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 10,2% και τη δεύτερη θέση στο γενικό σύνολο με 7,4%, φανερά ανεβασμένο σε σχέση με άλλες μέρες.
Την ίδια στιγμή το «Happy day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στον ALPHA ήταν πρώτο στο σύνολο του κοινού με 9,3%, ενώ είχε και 10% στους 18-54 χρόνων.
Στην εκπνοή της σεζόν και έχοντας ακόμη μία εβδομάδα στον αέρα (τελειώνουν την Παρασκευή 10/7) Κατσούλης και Ηλιάκη απέδειξαν πως η τηλεοπτική τους πρόταση έκανε κάποιες φορές τον κόσμο να το γυρίζει στην ΕΡΤ1.