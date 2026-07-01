Τηλεθέαση 30/6: Αυτή είναι η εκπομπή της ΕΡΤ που κέρδισε το «Happy day» στο δυναμικό κοινό

Ανατροπή στην πολύ πρωινή ψυχαγωγική ζώνη με έναν παίκτη από το πουθενά κέρδισε την πρωτιά! Ο λόγος για την εκπομπή «Νωρίς νωρίς» (ΕΡΤ1) που παρουσιάζουν ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη. Το πρωινό μαγκαζίνο κατέκτησε την Τρίτη 30 Ιουνίου την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 10,2% και τη δεύτερη θέση στο γενικό σύνολο με 7,4%, φανερά ανεβασμένο σε σχέση με άλλες μέρες.

Την ίδια στιγμή το «Happy day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στον ALPHA ήταν πρώτο στο σύνολο του κοινού με 9,3%, ενώ είχε και 10% στους 18-54 χρόνων.

Στην εκπνοή της σεζόν και έχοντας ακόμη μία εβδομάδα στον αέρα (τελειώνουν την Παρασκευή 10/7) Κατσούλης και Ηλιάκη απέδειξαν πως η τηλεοπτική τους πρόταση έκανε κάποιες φορές τον κόσμο να το γυρίζει στην ΕΡΤ1.