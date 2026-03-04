Τηλεθέαση 3/3: Ο Γιώργος Λιάγκας κέρδισε στο σύνολο, η Κατερίνα Καινούργιου στο δυναμικό κοινό

Σκληρή μάχη δίνουν καθημερινά τα πρωινάδικα, αυτά που παλιά αποκαλούσαμε ψυχαγωγικά, αυτά που τα τελευταία (πολλά) χρόνια έχουν γίνει infotainment και κάποια ορισμένες φορές σχεδόν αποκλειστικά info!

Η μάχη της -ας την πούμε- ψυχαγωγικής πρωινής ζώνης ξεκινά στις 08.45 και τελειώνει στις 13.00 το μεσημέρι. Η πρωτιά αλλάζει χέρια, σχεδόν καθημερινά και οι παρουσιαστές βρίσκονται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης!

Μοιρασμένη πρωτιά

Την Τρίτη 3 Μαρτίου η πρωτιά της ζώνης μοιράστηκε -σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen- ανάμεσα σε Λιάγκα και Καινούργιου, δύο εντελώς διαφορετικές εκπομπές σε ύφος και στιλ.

Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1, που έχει γερές δόσεις ενημέρωσης και πολέμου, τσακωμούς και φωνές, κατάφερε να τερματίσει στο Νο1 στο σύνολο του κοινού με 12,2%*, ενώ συγκέντρωσε 11,4% στα δυναμικά κοινά.

Αντίθετα η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα» του ALPHA -που βγάζει στον αέρα μια πιο κουλ εκπομπή, ζεν θα την έλεγες (παραπάνω από ότι χρειάζεται μερικές φορές), χωρίς εντάσεις και φωνές- έκανε 11,1% στο σύνολο και έσκισε στους 18-54 χρόνων αφού έπιασε 16,6% και πήρε την πρωτιά. Όσο πλησιάζει ο καιρός για τη γέννα της, η τηλεθέαση θα παίρνει την ανιούσα. Λογικά!

Κοινό για όλους

Η Φαίη Σκορδά πάντως δεν τα πήγε και τόσο καλά, αφού το «Buongiorno» της κράτησε το MEGA στο 8,9% στο σύνολο και το 6,3% στους 18-54 χρόνων. Οι πιο συχνές αναφορές της παρουσιάστριας στον επικείμενο πολιτικό της γάμο, ίσως τη βοηθήσουν να ανακάμψει.

Το δικό τους κοινό έχουν αποκτήσει η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, καθώς το «Breakfast@Star» χάρισε στο STAR 5,7% στο σύνολο του κοινού και 7,5% στα δυναμικά κοινά.

Χαλαροί, αλλά όχι εκτός συναγωνισμού είναι ο Φώτης Σεργουλόπουλος με την Τζένη Μελιτά στην ΕΡΤ1. Το μαγκαζίνο «Πρωίαν σε είδον», έκανε 4% στο γενικό σύνολο και 5,2% στο δυναμικό κοινό, που αν κρίνει κανείς και τα ποσοστά που κάνουν οι εκπομπές της ιδιωτικής τηλεόρασης, τα λες και σούπερ!

* Τα ποσοστά τηλεθέασης αφορούν συνολικά στη ζώνη μετάδοσης της κάθε εκπομπής.