Τηλεθέαση 5/3: «Κοινωνία ώρα Mega», «Σήμερα» και Τσιμτσιλή έκαναν σκληρό παιχνίδι στην πρωινή ζώνη

Βιώνουμε μια ολοένα και πιο δυσάρεστη καθημερινότητα. Ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί για τα όσα άσχημα συμβαίνουν στη γειτονιά μας με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όμως δεν αντέχουν συνέχεια να βλέπουν μόνο τη δυστυχία γύρω μας. Έτσι λοιπόν όταν βρίσκουν την ευκαιρία, κάνουν μικρές αποδράσεις στον μαγικό κόσμο της ψυχαγωγίας που ξέρει να μας δείχνει τη ζωή με ένα άλλο μάτι.

Αυτό συνέβη στην πρωινή ζώνη της Πέμπτης 5 Μαρτίου όπου υπήρξαν ενημερωτικές εκπομπές που ξεχώρισαν και ανάμεσά τους και το «Happy day» που στριμώχτηκε ανάμεσά τους διεκδικώντας τον χώρο του στις πρώτες τρεις θέσεις του τηλεβαρόμετρο της Nielsen.

Το «Σήμερα» με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο ανέβασε τον ΣΚΑΪ στο 18,9% στο γενικό σύνολο και στο 11,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων. Το «Κοινωνία ώρα Mega» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη χάρισε στο MEGA 18,3% σύνολο και 13,4% στα δυναμικά κοινά.

Στον ALPHA το «Happy day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την παρέα της άγγιξε το 16,3 στο σύνολο του κοινού και το 20,5% στους 18-54 χρόνων. Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά συνέχισε τις υψηλές του πτήσεις φέρνοντας στο OPEN στο 14,5% στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό.

Στον… πάτο

Οι «Συνδέσεις» με τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα ανέβασαν το ΕΡΤ News στο 7,1% στο γενικό σύνολο και στο 4,2% στους 18-54 χρόνων.

Η ανανέωση του «Καλημέρα Ελλάδα» -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- δεν αποδίδει στον ΑΝΤ1, αφού η εκπομπή του Παναγιώτη Στάθη και του Στέφανου Σίσκου έκανε μόλις 6,6% στο σύνολο και 5% στο δυναμικό κοινό.

Στην ΕΡΤ1, το «Νωρίς νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη συνέχισε να κάνει χαμηλά νούμερα αγγίζοντας το μόλις 1,8% στο σύνολο και το 2% στο δυναμικό κοινό.