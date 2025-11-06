Τηλεθέαση 5/11: Άρεσε το «Τότε και τώρα», δεν αποκαθήλωσε όμως τον «Άγιο έρωτα»

Με το δεξί και με φόρα μπήκε στον τηλεοπτικό μας χάρτη το «Τότε και τώρα», η νέα κωμική πρόταση του ΣΚΑΪ. Η σειρά με τους Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρο Τσουβέλα έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου και το κοινό της τηλεόρασης, αλλά και των social media την υποδέχτηκε με ενθουσιασμό.

Ο γρήγορος ρυθμός, το έξυπνο σενάριο, το ιδιαίτερο styling, οι ατάκες και οι αυτοσχεδιασμοί του διδύμου του χάρισαν σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen 10,5% στο σύνολο και 15,6% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων, ενώ έστω για 1 λεπτό τους είδαν περίπου 961.917 τηλεθεατές. Η σειρά ήταν πρώτη στα κοινά 25-44 χρόνων και 18-44 χρόνων με ποσοστά 17,5% και 17,2%, αντίστοιχα.

Και στα social media, η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, με το hashtag #ToteKaiTora να γίνεται trend στο Χ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να παραμένει στις πρώτες θέσεις της πλατφόρμας για πολλές ώρες μετά από το τέλος του επεισοδίου. Οι χρήστες ταυτίστηκαν με τους χαρακτήρες, αναπαρήγαγαν τις αστείες ατάκες των πρωταγωνιστών και τα σχόλια διαδέχονταν το ένα το άλλο.

Οι απέναντι

Μπορεί το «Τότε και τώρα» να είχε ένα καλό ξεκίνημα, αυτό δεν σημαίνει πως οι σειρές που παίζουν ήδη εδώ και αρκετές εβδομάδες έχασαν το κοινό τους. Στη ζώνη των 21.00 λοιπόν πρώτος τερμάτισε για ακόμη μία φορά ο «Άγιος έρωτας» που χάρισε στον ALPHA 21,3% στο γενικό σύνολο και 17,8% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» έφτανε στο 16,3% στο σύνολο του κοινού και στο 12,5% στο κοινό 18-54 χρόνων.

Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου η Έλενα και ο Αλέξανδρος έχουν να πάρουν «Βαθμούς σχολείου» με guest star τη Θάλεια Ματίκα, η οποία θα παίξει τον ρόλο της δασκάλας.

Στο ΤΟΤΕ, ο Τάκης και η Σούλα επισκέπτονται τη δασκάλα του γιου τους. Εκεί μαθαίνουν ότι είναι πολύ καλός μαθητής, κάτι που κάνει έξαλλο τον Τάκη. Όταν όμως δει τις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον του παιδιού του, ίσως αλλάξει γνώμη.

Στο ΤΩΡΑ, ο Σπύρος και η Βαλέρια επισκέπτονται τη δασκάλα της κόρης τους. Εκεί πληροφορούνται ότι η κόρη τους δεν τα πάει καλά στα μαθήματα και αρνούνται να το πιστέψουν. Σύντομα, θα συμφωνήσουν πως απέναντί τους έχουν τον άνθρωπο που φταίει για όλα.