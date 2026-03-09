Τηλεθέαση 8/3: Ο πόλεμος ανέβασε Μάνεση και «Δεκατιανούς» και έριξε Χρηστίδου και Καραβάτου
Για ακόμη ένα ΣΚ, οι τηλεθεατές επέλεξαν την ενημέρωσης εις βάρος της ψυχαγωγίας λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έστρεψαν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού στις αμιγώς ενημερωτικές εκπομπές αφήνοντας λίγο πίσω τις infotainment και τα ψυχαγωγικά προγράμματα.
Ο Νίκος Μάνεσης αναδείχθηκε σε απόλυτο νικητή την Κυριακή 8 Μαρτίου, αφού η εκπομπή του ήταν Νο1 σε όλα τα κοινά! Το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» ανέβασε τον ALPHA στο 20% στο γενικό σύνολο και στο 16,6% στο δυναμικό κοινό.
Ο Γιάννης Πιτταράς και ο Γιώργος Γρηγοριάδης με την εκπομπή τους «Οι δεκατιανοί» χάρισαν στον ΣΚΑΪ 13,5% στο σύνολο και 8,2% στους 18-54 χρόνων.
Ξαναμοιράστηκε η πίτα
Παρά το γεγονός ότι οι ψυχαγωγικές εκπομπές αφιερώνουν μεγάλο μέρος της θεματολογίας τους και στην ενημέρωση, το κοινό δεν τις επέλεξε για να μάθει τι συμβαίνει με τον πόλεμο.
Η Σίσσυ Χρηστίδου με το «Χαμογέλα και πάλι» έδωσε στο MEGA 11,1% στο σύνολο και 13,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Σαββατοκύριακο παρέα» της Κατερίνας Καραβάτου κράτησε τον ΑΝΤ1 αρκετά χαμηλά με μόλις 5% στο γενικό σύνολο και 5,9% στους 18-54 χρόνων.
Αντίθετα το «Ραντεβού το ΣΚ» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου έκανε στα ίδια κοινά 4,8% και 4% αντίστοιχα αποδεικνύοντας πως χτυπά ευθέως την Καραβάτου!
Συμπαθητική τηλεθέαση έκανε το «10’ με τόνο» του ΕΡΤ News με τους Αντώνη Φουρλή και Στέλλα Παπαμιχαήλ. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο άγγιξε το 4% στο σύνολο και το 3,2% στους 18-54 χρόνων.
Πάντως το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ1 «Καλημέρα είπαμε;» με τους Ζωή Κρονάκη και Τάσο Ιορδανίδη άγγιξε το 2,2% στο σύνολο και το μόλις 1,1% στα δυναμικά κοινά.