Τηλεθέαση 8/7: Αυτή η σειρά σάρωσε στο prime time - Τι έκανε το φινάλε της «Γης της ελιάς»
Το Μουντιάλ βγήκε για λίγο εκτός προγράμματος και οι σειρές πήραν κι άλλο τα πάνω τους!
Τρεις ελληνικές σειρές μεσουράνησαν στο prime time της Τετάρτης 8 Ιουλίου αποδεικνύοντας πως όσο χάλια και να πάνε οι εκπομπές στην τηλεόραση, η μυθοπλασία είναι τελικά αυτή που θα «πεθάνει» τελευταία.
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Nielsen η κωμική σειρά «Το σόι σου» χάρισε την πρωτιά στον ALPHA με 24,6% στο γενικό σύνολο και 26,4% στα δυναμικά κοινά. Στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το φινάλε της σειράς του MEGA «Η Γη της Ελιάς» έκανε 18,4% και 12,2% αντίστοιχα.
Πολύ καλά ποσοστά έκανε και το τελευταίο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ALPHA «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» έκανε 18% στο σύνολο του κοινού και 14,1% στους 18-54 χρόνων.