Τηλεθέαση 8/7: Αυτή η σειρά σάρωσε στο prime time - Τι έκανε το φινάλε της «Γης της ελιάς»

Τρεις ελληνικές σειρές μεσουράνησαν στο prime time της Τετάρτης 8 Ιουλίου αποδεικνύοντας πως όσο χάλια και να πάνε οι εκπομπές στην τηλεόραση, η μυθοπλασία είναι τελικά αυτή που θα «πεθάνει» τελευταία.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Nielsen η κωμική σειρά «Το σόι σου» χάρισε την πρωτιά στον ALPHA με 24,6% στο γενικό σύνολο και 26,4% στα δυναμικά κοινά. Στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το φινάλε της σειράς του MEGA «Η Γη της Ελιάς» έκανε 18,4% και 12,2% αντίστοιχα.

Πολύ καλά ποσοστά έκανε και το τελευταίο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ALPHA «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» έκανε 18% στο σύνολο του κοινού και 14,1% στους 18-54 χρόνων.