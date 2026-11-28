Τηλεθέαση: Ασταμάτητος ο Σπύρος Σούλης – Άγγιξε το 29,1% στην prime time της Παρασκευής
Το δεύτερο επεισόδιο του Extreme Makeover Home Edition, κατέκτησε την κορυφή και στα δύο κοινά
Από την ανακαίνιση των σπιτιών στην ανατροπή των ισορροπιών της prime time. Ο Σπύρος Σούλης φαίνεται πως έχει βρει τη συνταγή που κερδίζει τους τηλεθεατές, καθώς το δεύτερο επεισόδιο του Extreme Makeover Home Edition στον ΑΝΤ1, το βράδυ της Παρασκευής (27/11), ξεπέρασε σε τηλεθέαση ακόμη και την πρεμιέρα του.
Στο δυναμικό κοινό, το ριάλιτι ανακαινίσεων κατέκτησε την πρώτη θέση με 19,6%, φτάνοντας σε τέταρτο μέχρι το 26,4%. Οι «Φόνοι στο καμπαναριό» ακολούθησαν με 17,7%, ενώ θετικό ήταν το πρώτο δείγμα για τη νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα, «Κακές Ιδέες», που έκανε πρεμιέρα με 15,3%.
Το «1% Club» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη κινήθηκε στο 10%, με τις «Μπλε Ώρες» να ακολουθούν στο 8,3%. Αντίθετα, το Dragons’ Den συνέχισε την καθοδική του πορεία, περιοριζόμενο στο 5,8%.
Μεγαλύτερη η διαφορά στο γενικό σύνολο
Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η παρουσία του Σπύρου Σούλη στο γενικό σύνολο, όπου το Extreme Makeover Home Edition συγκέντρωσε 20,7%, με την υψηλότερη επίδοσή του σε τέταρτο να φτάνει το εντυπωσιακό 29,1%.
Οι «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ ανέβηκαν στη δεύτερη θέση με 16,9%, αφήνοντας πίσω τους τις δύο κωμωδίες του Alpha. Οι «Φόνοι στο καμπαναριό» σημείωσαν 14,9% και οι «Κακές Ιδέες» 14,2%.
Μονοψήφια ποσοστά κατέγραψαν τόσο το «1% Club» όσο και το Dragons’ Den, με 8,7% και 7,6% αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης της prime time
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
- Extreme Makeover Home Edition – 19,6%
- Φόνοι στο καμπαναριό – 17,7%
- Κακές Ιδέες – 15,3%
- 1% Club – 10%
- Μπλε Ώρες – 8,3%
- Dragons’ Den – 5,8%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
- Extreme Makeover Home Edition – 20,7%
- Μπλε Ώρες – 16,9%
- Φόνοι στο καμπαναριό – 14,9%
- Κακές Ιδέες – 14,2%
- 1% Club – 8,7%
- Dragons’ Den – 7,6%