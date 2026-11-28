Από την ανακαίνιση των σπιτιών στην ανατροπή των ισορροπιών της prime time. Ο Σπύρος Σούλης φαίνεται πως έχει βρει τη συνταγή που κερδίζει τους τηλεθεατές, καθώς το δεύτερο επεισόδιο του Extreme Makeover Home Edition στον ΑΝΤ1, το βράδυ της Παρασκευής (27/11), ξεπέρασε σε τηλεθέαση ακόμη και την πρεμιέρα του.

Στο δυναμικό κοινό, το ριάλιτι ανακαινίσεων κατέκτησε την πρώτη θέση με 19,6%, φτάνοντας σε τέταρτο μέχρι το 26,4%. Οι «Φόνοι στο καμπαναριό» ακολούθησαν με 17,7%, ενώ θετικό ήταν το πρώτο δείγμα για τη νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα, «Κακές Ιδέες», που έκανε πρεμιέρα με 15,3%.

Το «1% Club» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη κινήθηκε στο 10%, με τις «Μπλε Ώρες» να ακολουθούν στο 8,3%. Αντίθετα, το Dragons’ Den συνέχισε την καθοδική του πορεία, περιοριζόμενο στο 5,8%.

Μεγαλύτερη η διαφορά στο γενικό σύνολο

Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η παρουσία του Σπύρου Σούλη στο γενικό σύνολο, όπου το Extreme Makeover Home Edition συγκέντρωσε 20,7%, με την υψηλότερη επίδοσή του σε τέταρτο να φτάνει το εντυπωσιακό 29,1%.

Οι «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ ανέβηκαν στη δεύτερη θέση με 16,9%, αφήνοντας πίσω τους τις δύο κωμωδίες του Alpha. Οι «Φόνοι στο καμπαναριό» σημείωσαν 14,9% και οι «Κακές Ιδέες» 14,2%.

Μονοψήφια ποσοστά κατέγραψαν τόσο το «1% Club» όσο και το Dragons’ Den, με 8,7% και 7,6% αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης της prime time

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Extreme Makeover Home Edition – 19,6%

Φόνοι στο καμπαναριό – 17,7%

Κακές Ιδέες – 15,3%

1% Club – 10%

Μπλε Ώρες – 8,3%

Dragons’ Den – 5,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ