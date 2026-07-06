Τηλεθέαση Κυριακής 5/7: «Your Face Sounds Familiar» και Μουντιάλ έπαιξαν σκληρή μπαλίτσα στο prime time

Ψυχαγωγία ή μπάλα; Τι επέλεξαν οι τηλεθεατές το βράδυ της Κυριακής, 5 Ιουλίου; Αν και τα δύο βασικά προγράμματα της ημέρας, ο τελικός του «Your Face Sounds Familiar» και ο αγώνας «Βραζιλία - Νορβηγία» στο πλαίσιο του Μουντιάλ δεν βρέθηκαν απέναντι στο σύνολο της μετάδοσής τους, υπήρξε -σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, νικητής και ηττημένος!

Η ποδοσφαιρική αναμέτρηση ανάμεσα σε Βραζιλία και Νορβηγία χάρισε στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 32,3% στο σύνολο και 35,4% στο δυναμικό κοινό κατακτώντας την πρωτιά στο prime time.

Νικήτρια η Μαριλού Κατσαφάδου

Ο μεγάλος τελικός του «Your Face Sounds Familiar» με τους Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, Biased Beast, Μέμο Μπεγνή και Μαριλού Κατσαφάδου ανέβασε τον ΑΝΤ1 στο 20,4% στο γενικό σύνολο και το 17,7% στους 18-54 χρόνων. Το σόου που παρουσίαζε με επιτυχία όλο αυτό το διάστημα ο Σάκης Ρουβάς ολοκλήρωσε τον κύκλο του με νικήτρια την Κατσαφάδου και άνοιξε την όρεξη του ΑΝΤ1 να επιστρέψει σε αυτά τα μεγάλα project που του πάνε πολύ καλά, αφού έχει παράδοση σε αυτά!