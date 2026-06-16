Τηλεθέαση: Στην κορυφή «Happy Day» και Καινούργιου. Πτώση για «Κοινωνία ώρα MEGA» και «Buongiorno»

Το «Happy Day» φαβορί για ακόμα μια φορά, το «Buongiorno» όπως και το «Breakfast @Star» σε χαμηλές πτήσεις, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας και η Κατερίνα Καινούργιου κονταροχτυπήθηκαν και τελικά κατάφεραν να επικρατήσουν ο πρώτος από τις 09:30 - 10:30 και η εκπομπή «Super Κατερίνα» από τις 10:00 μέχρι τις 11:30 καταφέρνοντας όμως να πάρει το προβάδισμα.

Νεανικό Σύνολο

Καλημέρα Ελλάδα 11,8 - 6,8 - 6 - 3,7

Σήμερα ΣΚΑΪ 9,3 - 5,6 - 7 - 8,3 - 10,4

Κοινωνία Ώρα Μέγκα 3,9 - 13,7 - 18,6 - 15,1 - 6,7

Νωρίς , νωρίς ΕΡΤ 1 9,5 - 5,6 - 5,1

Ώρα Ελλάδος Open 12,9 - 12,9 - 5,2 - 4,9 - 2,2

Happy Day 12,3 - 16 - 14,6 - 18,9

Γενικό Σύνολο

Καλημέρα Ελλάδα 8,4 - 8 - 6 - 4,4

Σήμερα ΣΚΑΪ 15,7 - 17,7 - 19,1 - 17,7 - 17,6

Κοινωνία Ώρα Μέγκα 21,8 - 19,8 - 18,3 - 15,7 - 8,6

Νωρίς , νωρίς ΕΡΤ 1 4,4 - 4 - 4,5

Ώρα Ελλάδος Open 13,7 - 16,2 - 12,4 - 10,6 - 7,5

Happy Day 10,3 - 11,2 - 14,5 - 9,2

Πρωινή ζώνη

Νεανικό Σύνολο

Breakfast@Star 4,2 - 3,2 - 1,8 - 1,6 - 8,9

Πρωιάν σε είδον ΕΡΤ 8,6 - 4,8 - 3,3 - 4 - 3,2 - 2,8

Το Πρωινό ΑΝΤ 1 5,5 - 13,6 - 14,1 - 15,5 - 9,5 - 6,3 - 3,9

Βuongiorno 9,1 - 6,9 - 4,8 - 4,7 - 7,9 - 8,5

Super Κατερίνα 18,9 - 16,1 - 13,2 - 10 - 9,7 - 9,6

Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 7,7 - 3,2 - 2,5 10

Παντού Open 2,5 - 3,3 - 3,6 - 4,7 - 6,4 - 3,7

Γενικό Σύνολο

Breakfast@Star 6,9 - 7,9 - 5,3 - 2,7 - 6,1

Πρωιάν σε είδον ΕΡΤ 4,1 - 2,4 - 2,1 - 2,6 - 1,6 - 2,1

Το Πρωινό ΑΝΤ 1 8,7 - 11,9 - 11,1 - 14,2 - 12,5 - 10,1 - 5

Βuongiorno 9,8 - 8,9 - 7,8 - 8,3 - 10,6 - 9,7

Super Κατερίνα 11,5 - 10,7 - 11,7 - 10,7 - 11,8 - 12,7

Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 17,9 - 16,9 - 14,2 10

Παντού Open 10,3 - 9,5 - 10 - 8,9 - 7,5 - 7,1