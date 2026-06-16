Τηλεθέαση: Στην κορυφή «Happy Day» και Καινούργιου. Πτώση για «Κοινωνία ώρα MEGA» και «Buongiorno»
Ανατροπές, εκπλήξεις και σταθερά φαβορί στην τηλεθέαση των πολύ πρωινών και πρωινών εκπομπών για την Δευτέρα 15 Ιουνίου.
Το «Happy Day» φαβορί για ακόμα μια φορά, το «Buongiorno» όπως και το «Breakfast @Star» σε χαμηλές πτήσεις, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας και η Κατερίνα Καινούργιου κονταροχτυπήθηκαν και τελικά κατάφεραν να επικρατήσουν ο πρώτος από τις 09:30 - 10:30 και η εκπομπή «Super Κατερίνα» από τις 10:00 μέχρι τις 11:30 καταφέρνοντας όμως να πάρει το προβάδισμα.
Νεανικό Σύνολο
Καλημέρα Ελλάδα 11,8 - 6,8 - 6 - 3,7
Σήμερα ΣΚΑΪ 9,3 - 5,6 - 7 - 8,3 - 10,4
Κοινωνία Ώρα Μέγκα 3,9 - 13,7 - 18,6 - 15,1 - 6,7
Νωρίς , νωρίς ΕΡΤ 1 9,5 - 5,6 - 5,1
Ώρα Ελλάδος Open 12,9 - 12,9 - 5,2 - 4,9 - 2,2
Happy Day 12,3 - 16 - 14,6 - 18,9
Γενικό Σύνολο
Καλημέρα Ελλάδα 8,4 - 8 - 6 - 4,4
Σήμερα ΣΚΑΪ 15,7 - 17,7 - 19,1 - 17,7 - 17,6
Κοινωνία Ώρα Μέγκα 21,8 - 19,8 - 18,3 - 15,7 - 8,6
Νωρίς , νωρίς ΕΡΤ 1 4,4 - 4 - 4,5
Ώρα Ελλάδος Open 13,7 - 16,2 - 12,4 - 10,6 - 7,5
Happy Day 10,3 - 11,2 - 14,5 - 9,2
Πρωινή ζώνη
Νεανικό Σύνολο
Breakfast@Star 4,2 - 3,2 - 1,8 - 1,6 - 8,9
Πρωιάν σε είδον ΕΡΤ 8,6 - 4,8 - 3,3 - 4 - 3,2 - 2,8
Το Πρωινό ΑΝΤ 1 5,5 - 13,6 - 14,1 - 15,5 - 9,5 - 6,3 - 3,9
Βuongiorno 9,1 - 6,9 - 4,8 - 4,7 - 7,9 - 8,5
Super Κατερίνα 18,9 - 16,1 - 13,2 - 10 - 9,7 - 9,6
Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 7,7 - 3,2 - 2,5 10
Παντού Open 2,5 - 3,3 - 3,6 - 4,7 - 6,4 - 3,7
Γενικό Σύνολο
Breakfast@Star 6,9 - 7,9 - 5,3 - 2,7 - 6,1
Πρωιάν σε είδον ΕΡΤ 4,1 - 2,4 - 2,1 - 2,6 - 1,6 - 2,1
Το Πρωινό ΑΝΤ 1 8,7 - 11,9 - 11,1 - 14,2 - 12,5 - 10,1 - 5
Βuongiorno 9,8 - 8,9 - 7,8 - 8,3 - 10,6 - 9,7
Super Κατερίνα 11,5 - 10,7 - 11,7 - 10,7 - 11,8 - 12,7
Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 17,9 - 16,9 - 14,2 10
Παντού Open 10,3 - 9,5 - 10 - 8,9 - 7,5 - 7,1