Τιμές-«φωτιά» για φοιτητική στέγη στη Θεσσαλονίκη: Οι «κόκκινες περιοχές» και οι ιδιωτικές εστίες

Η Ελένη Μ. έγραψε πολύ καλά στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Παρότι οι βάσεις εισαγωγής δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, γνωρίζει ότι κατά πάσα πιθανότητα «περνάει» στη σχολή που θέλει στο ΑΠΘ. Και βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους γονείς της, που αξιοποιούν την περίοδο των θερινών αδειών τους, για να αναζητήσουν το σπίτι που θα στεγάσει την κόρη τους τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ψάχνουν ένα δυάρι στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ώστε αν και ο γιος τους περάσει του χρόνου στο πανεπιστήμιο, να μπορεί να συγκατοικήσει με την αδερφή του. Κοιτάζουν όμως και πιο ανατολικά, μέχρι το ύψος της Μαρτίου, καθώς κάνοντας την έρευνά τους πληροφορήθηκαν ότι με τη λειτουργία του Μετρό, που πολύ σύντομα αναμένεται να επεκταθεί μέχρι την Καλαμαριά, η κόρη τους θα μπορεί να φτάσει στο πανεπιστήμιο πολύ γρήγορα και με ασφάλεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι μόλις μέσα Ιουλίου, αλλά οι οικογένειες των νεοεισερχόμενων στο πανεπιστήμιο από άλλες πόλεις, αρχίζουν ήδη να κάνουν τις πρώτες διερευνητικές επισκέψεις σε μεσιτικά γραφεία και σπίτια, αλλά και σε ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, οι οποίες αριθμούν εκατοντάδες δωμάτια στη Θεσσαλονίκη και φιλοξενούν φοιτητές και φοιτήτριες ακόμη και από το μακρινό Βιετνάμ!

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)

Το θέμα της φοιτητικής στέγης στη Θεσσαλονίκη είναι κρίσιμο, καθώς όπως έδειξε έρευνα του ΑΠΘ σε δείγμα 1.000 πρωτοετών, που είχε δημοσιοποιηθεί στο τέλος του 2025, ποσοστό 62% των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών προέρχεται από περιοχές εκτός της πόλης. Σε κάθε περίπτωση, οι μεσίτες συνιστούν προσοχή στους φοιτητές και τις οικογένειές τους κατά την αναζήτηση στέγης, καθώς όπως προειδοποιούν, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις απάτης, κατά τις οποίες προκαταβολές «έκαναν φτερά» και η στέγη που προπληρώθηκε «εξαφανίστηκε» όταν ήρθε η ώρα της μετακόμισης.

Κορύφωση της ζήτησης μετά τις βάσεις

Πάντως, η ζήτηση αναμένεται να κορυφωθεί όταν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο (σ.σ. κάτι που αναμένεται να γίνει πριν από τις 28 Ιουλίου), όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι Ζωή Μπαμπάογλου (σύμβουλος real estate) και Φίλιππος-Αθανάσιος Προγιόπουλος (σύμβουλος ακινήτων και συνιδιοκτήτης μεσιτικού γραφείου). Τι είδους σπίτια έχουν ζήτηση και πόσο στοιχίζουν;

Κατά την κ. Μπαμπάογλου, πολλοί αναζητούν «δίχωρα» σπίτια (με ξεχωριστούς χώρους για το σαλοκουζίνα και το υπνοδωμάτιο), που συνήθως έχουν εμβαδόν 34-40 τετραγωνικών και βρίσκονται κατά προτίμηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κοντά στο ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Φωτό: ΛΥΔΙΑ ΣΙΩΡΗ/EUROKINISSI

«Η μέση τιμή είναι 500-650 ευρώ και όσο πιο κεντρικό το ακίνητο, το στάνταρντ είναι τα 600 τουλάχιστον, που την τελευταία διετία τείνει να πάει ακόμη και στα 700 (σ.σ.χωρίς να συνυπολογίζονται οι λογαριασμοί για ρεύμα, νερό κτλ). Τα σπίτια που νοικιάζονται πρώτα είναι τα ανακαινισμένα», εξηγεί και προσθέτει πως η «νούμερο ένα» περιοχή σε ζήτηση είναι το κέντρο και ακολουθούν οι περιοχές του Φαλήρου, κοντά στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» και μέχρι τη Μαρτίου.

Την εκτίμηση ότι η λειτουργία του Μετρό έχει αρχίσει να «ανοίγει» τη ζήτηση και για περιοχές εκτός κέντρου, καθώς η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο είναι πλέον πολύ πιο εύκολη και γρήγορη ακόμη και αν δεν κατοικείς «δίπλα του», διατυπώνει ο Φίλιππος-Αθανάσιος Προγιόπουλος.

Όπως διευκρινίζει, η τάση αυτή είναι προς το παρόν στα σπάργανα, αλλά αρχίζει σταδιακά να εκδηλώνεται, ενόψει και της επέκτασης του Μετρό προς Καλαμαριά. Προσθέτει πως το μέγεθος των ακινήτων που αναζητούν οι φοιτητές/τριες και οι οικογένειές τους βαίνει μειούμενο.

Στούντιο, μικρές γκαρσονιέρες και «δυάρια» για συγκάτοικους (αδέρφια ή φίλους) συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Στα μεν ανακαινισμένα στούντιο γύρω από τα πανεπιστήμια οι τιμές ξεκινούν από 400-450 ευρώ, ενώ οι ανακαινισμένες γκαρσονιέρες νοικιάζονται προς 550-600 ευρώ, με τον «πήχη» να ανεβαίνει σημαντικά σε κάποιες περιπτώσεις. Η ζήτηση επεκτείνεται μέχρι Μπότσαρη, Ανάληψη και Ιπποκράτειο, περιοχές στις οποίες οι τιμές είναι χαμηλότερες και κυμαίνονται γύρω στα 350 ευρώ για ένα στούντιο και 500-550 ευρώ για μια γκαρσονιέρα.

«Προσωπικά δεν θεωρώ πως οι τιμές είναι αυξημένες. Πιστεύω πως είναι πάνω-κάτω οι ίδιες με πέρυσι, με μικρές διακυμάνσεις» εκτιμά ο κ.Προγιόπουλος και προσθέτει ότι γονείς και φοιτητές/τριες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τη διάρκεια αναζήτησης στέγης, ώστε να μην πέσουν θύμα απάτης, κάτι που γίνεται κυρίως στο Διαδίκτυο. «Πάντα να ζητούν χαρτιά, να γνωρίζουν με βεβαιότητα με ποιον μιλούν και αν δεν το τσεκάρουν να μη δίνουν εύκολα προκαταβολές, γιατί σχεδόν κάθε χρόνο χάνονται χρήματα» προειδοποιεί.

Στο 99% η πληρότητα στις ιδιωτικές εστίες

Πληρότητα 99% παρουσιάζουν ήδη τα 430 επιπλωμένα φοιτητικά διαμερίσματα στα έξι κτήρια της «Οikotrust» (συν ένα που διαχειρίζεται), όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιδρυτής της, Χρήστος Τραμπούκης, υπενθυμίζοντας ότι τα ακίνητα βρίσκονται στις οδούς Βαλαωρίτου, Βενιζέλου, Πλάτωνος, Αγίας Σοφίας, Λάζου Εξάρχη και Κασσάνδρου, δηλαδή σε απόσταση δέκα έως 20 λεπτών με τα πόδια από το ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (τα πιο απομακρυσμένα ακίνητα, όπως αυτό της Βαλαωρίτου, βρίσκονται πολύ κοντά σε σταθμούς του Μετρό, σε περίπτωση που κάποιος δεν θέλει να μεταβεί στο πανεπιστήμιο πεζή).

Συνολικά οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες στη Θεσσαλονίκη προσφέρουν περίπου 800 δωμάτια, γεγονός που καθιστά την Οikotrust τη μεγαλύτερη εταιρεία του είδους στην πόλη.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Τα διαμερίσματα, που διατίθενται προς 400 έως 700 ευρώ (με πληρωμένους όλους τους λογαριασμούς, όπως ρεύμα, νερό, θέρμανση, Ιντερνετ και χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλυντηρίων κτλ), γίνονται από πολύ νωρίς ανάρπαστα (ουσιαστικά οι κρατήσεις ξεκινούν ήδη από τον Ιούνιο, πριν βγουν τα αποτελέσματα των πανελληνίων), καθώς -όπως λέει ο κ.Τραμπούκης- οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν μεγάλο πλεονέκτημα το «all in one», δηλαδή ότι γνωρίζουν εκ των προτέρων πόσο θα πληρώσουν κάθε μήνα με όλες τις ανάγκες καλυμμένες.

Η διαφορά στην τιμή (ανάμεσα στα 400 και τα 700 ευρώ) έχει, σύμφωνα με τον κ.Τραμπούκη, να κάνει με το μέγεθος του διαμερίσματος καθεαυτό, αλλά μαι με τη διαθεσιμότητα και την πληρότητα των κοινόχρηστων χώρων (το μίσθωμα ανεβαίνει για κτήρια που έχουν γυμναστήριο, δωμάτιο τηλεόρασης ή μουσικής κ.ά). Όλες οι κρατήσεις και οι διαδικασίες γίνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή οι γονείς «δεν χρειάζεται να έρθουν και να ξανάρθουν» από μακριά.

Μάλιστα, ο ένοικοι αυτών των εστιών δεν είναι μόνο Έλληνες. «Ένα 15% είναι ξένοι, που φοιτούν στη Θεσσαλονίκη, είτε στο δημόσιο πανεπιστήμιο μετά την έναρξη αγγλόφωνων προγραμμάτων είτε σε κάποιο ιδιωτικό, όπως το City. Πρόσφατα, για παράδειγμα, είχαμε αρκετούς φοιτητές από το Βιετνάμ, που σπούδαζαν Λογιστική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», λέει, ενώ όταν τον ρωτάμε πώς «ανακάλυψαν» τη Θεσσαλονίκη οι Ασιάτες νεαροί απαντά πως ...μάλλον έκανε καλό μάρκετινγκ στο Βιετνάμ το ΠΑΜΑΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ