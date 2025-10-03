Times of Israel: «Η Χαμάς θα απαντήσει θετικά στο σχέδιο Τραμπ αλλά με τροποποιήσεις»

Θετική αναμένεται να είναι η απάντηση που θα δώσει η Χαμάς στο σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, υποβάλλοντας ωστόσο μια σειρά από αλλαγές στους όρους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Times of Israel.

Μάλιστα, η πηγή η οποία φέρεται να γνωρίζει από τις διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε πως η απάντηση της ισλαμικής οργάνωσης θα μπορούσε να έρθει μέσα σε λίγες ώρες.

Την ίδια ώρα, Άραβες μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία έχουν πραγματοποιήσει παραγωγικές συνομιλίες με τους ηγέτες της Χαμάς στην Ντόχα σχετικά με το σχέδιο, πιέζοντάς τους να το αποδεχτούν. Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, από τη μεριά του, αποδέχτηκε την πρόταση ενώ οι αραβικές χώρες έχουν επαινέσει τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον.

Οι αλλαγές που προσπαθεί να αποσπάσει η ισλαμική οργάνωση

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι τροπολογίες της Χαμάς θα στοχεύουν στην άμβλυνση ορισμένων όρων της πρότασης που είχε προσθέσει ο Νετανιάχου την τελευταία στιγμή, σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της Χαμάς. Ο Ισραηλινός πρόεδρος κατάφερε να εξασφαλίσει αλλαγές που περιορίζουν την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων από τη Γάζα, εκτός από την αυστηροποίηση των απαιτήσεων σχετικά με τον αφοπλισμό της ισλαμικής οργάνωσης.

Η πρόταση των ΗΠΑ απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών, να αφοπλιστεί η Χαμάς και να μην έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Θα τερματίσει επίσης τον πόλεμο και θα δει τις δυνάμεις του Ισραήλ να αποσύρονται σταδιακά από τη Γάζα, ενώ θα αντικαθίστανται από μια διεθνή δύναμη.

Ο Τραμπ δήλωσε, επιπλέον, την Τρίτη (30/9) ότι δίνει στη Χαμάς τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει και ότι υπάρχει μικρό περιθώριο για πρόσθετες διαπραγματεύσεις.

Τι έγινε την προηγούμενη φορά που πήγε να θέσει τους όρους της η Χαμάς

Δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ θα είναι πρόθυμες να συζητήσουν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Χαμάς, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αρνήθηκε να το κάνει την τελευταία φορά που η τρομοκρατική ομάδα απάντησε με ένα «Ναι, μεν αλλά». Ένας εκ των κορυφαίων βοηθών του Τραμπ ανακάλεσε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές από την Ντόχα και το Ισραήλ ακολούθησε το παράδειγμά του.

Ωστόσο, η Χαμάς φαίνεται να υποστηρίζεται και από τους δύο Άραβες μεσολαβητές, την Αίγυπτο και το Κατάρ, των οποίων οι ηγέτες τις τελευταίες ημέρες έχουν υποδείξει ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες αλλαγές στην πρόταση των ΗΠΑ.