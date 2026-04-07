Times: Σε κρίσιμη κατάσταση ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Σενάρια για κενό εξουσίας στο Ιράν

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση φέρεται να βρίσκεται ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος νοσηλεύεται στην ιερή πόλη Κομ και, σύμφωνα με εκτιμήσεις υπηρεσιών πληροφοριών, δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, διπλωματικό υπόμνημα που βασίζεται σε αμερικανικές και ισραηλινές πληροφορίες και έχει διανεμηθεί σε συμμάχους στον Κόλπο, κάνει λόγο για ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση της υγείας του.

Iran’s Supreme Leader Mojtaba Khamenei is reportedly incapacitated and “in no position to run the country,” based on U.S. and Israeli intelligence.



The memo reads:



“Mojtaba Khamenei is being treated in Qom in a severe condition, unable to be involved in any decision-making by… pic.twitter.com/B1rnWGlRFi — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) April 7, 2026

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Χαμενεΐ – γιος του επί δεκαετίες ηγέτη Αλί Χαμενεΐ – φέρεται να είναι χωρίς τις αισθήσεις του και να λαμβάνει θεραπεία για σοβαρό ιατρικό πρόβλημα. Το έγγραφο φέρεται επίσης να αποκαλύπτει για πρώτη φορά την τοποθεσία του, στην πόλη Κομ, περίπου 140 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, που αποτελεί βασικό θρησκευτικό κέντρο του σιιτικού Ισλάμ.

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται στην Κομ σε σοβαρή κατάσταση και δεν μπορεί να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το ίδιο υπόμνημα αναφέρει ότι η σορός του Αλί Χαμενεΐ προετοιμάζεται για ταφή στην Κομ, η οποία αποτελεί έδρα της σιιτικής κληρικής εξουσίας και θεωρείται θρησκευτική πρωτεύουσα της χώρας.

Παράλληλα, φέρεται να υπάρχουν προετοιμασίες για την κατασκευή μεγάλου μαυσωλείου με πρόβλεψη για περισσότερους από έναν τάφους. Το στοιχείο αυτό ενδέχεται να υποδηλώνει ότι στον ίδιο χώρο θα ταφούν και άλλα μέλη της οικογένειας, πιθανώς και ο ίδιος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Αν και η τοποθεσία του νεότερου Χαμενεΐ εκτιμάται ότι ήταν ήδη γνωστή σε αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Σενάρια για κενό εξουσίας

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις Ιρανών αξιωματούχων ότι ο ανώτατος ηγέτης «διατηρεί τον έλεγχο», πληθαίνουν οι αναφορές που αμφισβητούν την πραγματική του δυνατότητα άσκησης εξουσίας.

Αντιπολιτευόμενες πηγές κάνουν λόγο ακόμη και για κατάσταση κώματος, ενώ άλλες εκδοχές αναφέρουν σοβαρούς τραυματισμούς, όπως κατάγματα και κακώσεις στο πρόσωπο.

Το σκηνικό αυτό ενισχύει τα σενάρια περί κενού εξουσίας, σε ένα σύστημα όπου ο ανώτατος ηγέτης αποτελεί την κορυφαία πολιτική και θρησκευτική αρχή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ενδέχεται να ασκεί στην πράξη τον έλεγχο, με τον Χαμενεΐ να έχει περιορισμένο ή συμβολικό ρόλο.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με άλλους Ιρανούς αξιωματούχους, διευκρινίζοντας ότι δεν συνομιλεί με τον ανώτατο ηγέτη.

Ιρανικά κρατικά μέσα είχαν μεταδώσει ότι ο Αλί Χαμενεΐ, σε ηλικία 86 ετών, επρόκειτο να ταφεί σε σιιτικό ιερό στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, ενώ σχεδιαζόταν και δημόσια τελετή πένθους στην Τεχεράνη, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ημερομηνία.

Η ανακοίνωση αναβολής της κρατικής κηδείας, με αιτιολογία την αναμενόμενη μαζική προσέλευση, προκαλεί ερωτήματα, καθώς στη σιιτική παράδοση η ταφή πραγματοποιείται άμεσα μετά τον θάνατο. Την Τετάρτη συμπληρώνονται 40 ημέρες από τον θάνατό του, σηματοδοτώντας το τέλος της περιόδου πένθους, ενώ παραμένει ασαφές εάν η Κομ θα αποτελέσει τελικά τον τόπο ταφής, υπό το βάρος ανησυχιών για ζητήματα ασφάλειας και τον κίνδυνο πιθανής επίθεσης σε δημόσια τελετή.