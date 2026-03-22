«Τιμή και δόξα»: Συγκίνηση και χειροκρότημα στο Μεσολόγγι για το μήνυμα του πιλότου της ομάδας «Ζευς»

Με ένα συγκινητικό μήνυμα από τον πιλότο της ομάδας Ζεύς ολοκληρώθηκε η επίδειξη στο Μεσολόγγι στα πλαίσια της επετειακής παρέλασης που έγινε σήμερα για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο.



«Τιμή και δόξα στους ελεύθερους πολιορκημένους» ήταν τα λόγια του πιλότου που συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους οι οποίοι χειροκροτούσαν για αρκετή ώρα τόσο τον πιλότο όσο και όλους όσοι συμμετείχαν στην σημερινή στρατιωτική παρέλαση στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.