Τίμιες Πόρνες: Ένα έργο βαθιά ανθρώπινο, τολμηρό και επίκαιρο... μια παράσταση που αξίζει να δεις

Aληθινές ιστορίες γυναικών που βίωσαν τη βία, την εκμετάλλευση και την κοινωνική απόρριψη ζωντανεύουν στην σκηνή του Θεάτρου της Ημέρας και οι ηρωίδες - τις οποίες ενσαρκώνουν η Μάρα Δαρμουσλή και η Κρυσταλλία Κεφαλούδη - «συναντώνται» μέσα από τις ιστορίες τους σ' έναν κοινό ψυχικό βιότοπο, ψάχνοντας τη φωνή τους και ορθώνοντας το ανάστημά τους.

Σε ένα έργο μαρτυρία - καταγγελία, πλούσιο σε αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα και αισθήσεις, οι ηθοποιοί με την ευαισθησία και τις λεπτές αποχρώσεις της ερμηνείας τους, δρουν καταλυτικά στην ατμόσφαιρα και εξέλιξη της παράστασης που με κινηματογραφικά στοιχεία ξετυλίγεται μπροστά στο θεατή…

Μάρα Δαρμουσλή

Το έργο «Τίμιες Πόρνες», βαθιά ανθρώπινο, τολμηρό και επίκαιρο που φωτίζει με ευαισθησία και ρεαλισμό τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης κοινωνίας, είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της αξιόλογης συγγραφέως Λένας Τερκεσίδου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ωκεανός.

Η παράσταση παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Ανδρομάχης Μοντζολή και πρωτότυπη μουσική και τραγούδια του Γιάννη Ζουγανέλη.