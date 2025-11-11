Τιμητική διάκριση για τον Γιώργο Νταλάρα στο Μπουένος Άιρες και δώρο φανέλα με το «10»

Στην Αργεντινή και συγκεκριμένα το Μπουένος Άιρες βρίσκεται ο Γιώργος Νταλάρας, καθώς έχει προγραμματισμένη συναυλία, την Τετάρτη (12/11) στο Coliseo.

Πριν όμως τραγουδήσει στο κοινό της χωράς, είχε την χαρά να τιμηθεί με τον τίτλο του Διακεκριμένου Πολίτη της πόλης, σε μια εκδήλωση που έλαβε χωρά στο δημαρχείο της πρωτεύουσας της Αργεντινής. Επιπλέον σαν δώρο που θα του μείνει αξέχαστο, παρέλαβε μια φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το νούμερο «10» που έχουν φορέσει οι Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι.

Ο γνωστός τραγουδιστής με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook όπου έγραψε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ξεχωριστή τιμή!»

Όσον άφορα την συναυλία, θα τον συνοδεύσουν στην σκηνή η Βιολέτα Ίκαρη και ο Αλέξανδρος Τζουγανάκης, σε μια βράδια ελληνικής μουσικής.