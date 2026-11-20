Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ, τιμώρησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα για υβριστική επίθεση στο παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό και ο Έλληνας προπονητής θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο ύψους 6 χιλιάδων ευρώ.

Θυμίζουμε πως ο προπονητής των ερυθρολεύκων είχε διαμαρτυρηθεί στον έναν διαιτητή της αναμέτρησης, με τον ίδιο να του δίνει τεχνική ποινή. Αυτή, ήταν η δεύτερη για εκείνον, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Έπειτα εκείνος αναφέρθηκε στη τριάδα, λέγοντας «Τι νούμερα είστε σήμερα;»

Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή:

1. Επιβάλλει στον Γεώργιο Μπαρτζώκα, προπονητή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), χρηματική ποινή έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ, για την πειθαρχική παράβαση της υβριστικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στις 15.11.2026 μεταξύ των ομάδων ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ).

2. Επιβάλλει στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της υβριστικής συμπεριφοράς εκ μέρους του προπονητή της, Γεώργιο Μπαρτζώκα, στον ίδιο ως άνω αγώνα.