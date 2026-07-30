Την άρση της ασυλίας του Αβραμόπουλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας μετά το ένταλμα σύλληψης

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate, εισηγείται ομοφώνως στην Ολομέλεια η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος τοποθετήθηκε δια υπομνήματος, ενημερώνοντας τους συναδέλφους του πως δεν επικαλείται τη βουλευτική του ασυλία προκειμένου να αποφύγει τη διερεύνηση της υπόθεσης ούτε ζητά προνομιακή μεταχείριση.

«Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίεμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου», αναφέρει ο ίδιος στο υπόμνημά του, με τα μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας να εισηγούνται ομοφώνως στην Ολομέλεια να αρθεί η κοινοβουλευτική του προστασία.

«Δηλώνω εξαρχής και απερίφραστα πως δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ουδέποτε συμμετείχα, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα συνδεόμενη με την αποκαλούμενη υπόθεση Qatargate», υπογραμμίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, επιμένοντας πως ουδέποτε συμμετείχε σε παράνομη δραστηριότητα που αφορούσε το Κατάρ ή άλλη τρίτη χώρα.

Η αποφυγή δεν είναι άρνηση

Ταυτοχρόνως, υποστηρίζει πως δεν σκόπευε να αποφύγει τη Δικαιοσύνη. Ειδικότερα, με φόντο την πρόσκληση που του είχαν απευθύνει το 2025 οι βελγικές αρχές προκειμένου να εξεταστεί, ο ίδιος αναφέρει πως η μη ανταπόκρισή του δεν εξέφρασε δική του πρόθεση να αποφύγει τη βελγική Δικαιοσύνη ούτε άρνηση να δώσει εξηγήσεις, αλλά επρόκειτο για μια στάση που «βασίσθηκε στη νομική εκτίμηση και στρατηγική που υποδείχθηκε τότε από τους νομικούς του συμβούλους».

«Τώρα εκτιμώ ότι εάν είχα ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση του 2025, όπως προσωπικά θα εκτιμούσα, θα είχα ήδη προσέλθει ενώπιων των βελγικών αρχών, θα είχα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και θα είχα καταθέσει όλα τα στοιχεία που διαθέτω. Πιστεύω ότι τότε η υπόθεση θα είχε εξελιχθεί ομαλά και δεν θα είχαμε φθάσει στη σημερινή διαδικαστική κατάσταση», επισημαίνει ο ίδιος.

Η Ολομέλεια είναι εκείνη η οποία, με ονομαστική ψηφοφορία, θα αποφασίσει για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, με τη σχετική συνεδρίαση να προγραμματίζεται για μετά τη θερινή ανάπαυλα.