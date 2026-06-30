Την άρση της επιβάρυνσης στα φάρμακα για τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου ζητάει η Ομοσπονδία

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών (ΠΟΝ) καλεί το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στην κατάργηση της οικονομικής επιβάρυνσης που εξακολουθούν να καταβάλλουν οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου για τη φαρμακευτική αγωγή τους, υποστηρίζοντας ότι το αίτημα έχει ήδη κριθεί δίκαιο από την πολιτική ηγεσία και ότι το δημοσιονομικό του κόστος είναι περιορισμένο.

Παρά το καθεστώς μηδενικής συμμετοχής στα συνταγογραφούμενα φάρμακα, οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου εξακολουθούν να επιβαρύνονται με τη διαφορά μεταξύ λιανικής και ασφαλιστικής τιμής για φάρμακα που προμηθεύονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών (ΠΟΝ).

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