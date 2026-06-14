«Την είχαν παρασύρει τα ρεύματα»: Καπετάνιος φέρι μποτ περιγράφει τη διάσωση 70χρονης στο Ρίο

Άμεση (και σωτήρια) ήταν η κινητοποίηση του πληρώματος του φέρι μποτ «Αντώνιος Μ.» για τη διάσωση μίας 70χρονης γυναίκας που κινδύνευε στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου, το μεσημέρι της Κυριακής (14/6).



Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο στη γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, όταν το πλήρωμα ενημερώθηκε από το Λιμενικό Τμήμα Ρίου για την παρουσία ηλικιωμένης γυναίκας στη θάλασσα, η οποία είχε παρασυρθεί από τα ισχυρά ρεύματα και βρισκόταν σε κίνδυνο.

Όπως περιέγραψε στο nafpaktianews ο καπετάνιος του πλοίου, Θανάσης Αλεξόπουλος, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στα μέσα της διαδρομής προς το Ρίο. «Μας ενημέρωσε το Λιμενικό Τμήμα Ρίου ότι μία ηλικιωμένη κυρία κινδύνευε από τη μεριά του Ρίου, κοντά στον πρώτο πυλώνα της γέφυρας. Την είχαν παρασύρει τα ρεύματα και είχε απομακρυνθεί αρκετά μέτρα από την ακτή. Σπεύσαμε άμεσα και την περισυνελέξαμε ώστε να μην αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Το πλήρωμα κινήθηκε αμέσως προς το σημείο και κατάφερε να ανασύρει τη γυναίκα με ασφάλεια από τη θάλασσα, αποτρέποντας τα χειρότερα. Στη συνέχεια το φέρι μποτ κατευθύνθηκε στο Ρίο, όπου περίμεναν στελέχη του Λιμενικού καθώς και ασθενοφόρο με γιατρό. Η 70χρονη εξετάστηκε προληπτικά και, σύμφωνα με τον καπετάνιο, ήταν σε καλή κατάσταση. «Όταν την παραλάβαμε από το νερό είχε πλήρως τις αισθήσεις της. Την εξέτασαν οι γιατροί και απ’ ό,τι έμαθα έχει επιστρέψει στο σπίτι της και είναι καλά στην υγεία της», σημείωσε.



Ο κ. Αλεξόπουλος υπογράμμισε ακόμη ότι τα πληρώματα των φέρι μποτ της γραμμής έχουν συνδράμει πολλές φορές σε παρόμοια περιστατικά τα τελευταία χρόνια. «Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε να μη βρεθεί κανείς σε κίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή. Παρακολουθούμε διαρκώς τη θάλασσα και τις γύρω ακτές για να μπορούμε να επέμβουμε άμεσα όταν χρειαστεί», τόνισε.