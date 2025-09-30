Την ίδρυση βιοτράπεζας για την προσέλκυση επενδύσεων προτείνει ο Ηλίας Μόσιαλος

Την κάλυψη του κενού στη δευτερογενή χρήση γενετικών δεδομένων μ' έναν ελκυστικό για επενδύσεις τρόπο προτείνει ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), Ηλίας Μόσιαλος, καλώντας την κυβέρνηση να κινηθεί άμεσα και να δημιουργήσει βιοτράπεζα.

Σε γενικές γραμμές μια βιοτράπεζα ,στο πλαίσιο δηλαδή της δευτερογενούς χρήσης δεδομένων υγείας, αποθηκεύει και διαχειρίζεται δείγματα αίματος για βιοϊατρική έρευνα. Η χρήση των δεδομένων από τους φορείς υγείας για την θεραπεία ή τη βελτίωση της υγείας του πολίτη χαρακτηρίζεται πρωτογενής. Όταν τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται, ανωνυμοποιημένα, για την ιατρική έρευνα , τότε η χρήση τους χαρακτηρίζεται δευτερογενής.

Στην περίπτωση των γενετικών δεδομένων το πεδίο είναι σε μεγάλο βαθμό ακόμα ακάλυπτο, όπως εξηγεί ο κ. Μόσιαλος.

