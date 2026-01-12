Την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο υποδέχθηκε ο Πάπας Λέων

Με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο συναντήθηκε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 ο Πάπας Λέων.



Τη συνάντηση ανακοίνωσε το Βατικανό, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτή.



Η συνάντηση, η οποία αναφέρεται στα ραντεβού του Πάπα για τη Δευτέρα (12/01) σε ημερήσια ανακοίνωση του Βατικανού, δεν είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενη ενημέρωση προς τον Τύπο σχετικά με το πρόγραμμα του ποντίφικα για τη συγκεκριμένη ημέρα.



Ο Λέων, ο πρώτος Πάπας των ΗΠΑ, ζήτησε η Βενεζουέλα να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.



Σε μια σημαντική ομιλία για την εξωτερική πολιτική την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, ο Πάπας καταδίκασε τη χρήση στρατιωτικής βίας ως μέσο επίτευξης διπλωματικών στόχων και ζήτησε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα.



Η Ματσάδο, πρώην μέλος της Εθνοσυνέλευσης, αποκλείστηκε από το να θέσει υποψηφιότητα στις γενικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2024 από Αρχές που συνδέονται με τον Μαδούρο, σύμφωνα με το Reuters.



Υποστήριξε έναν αναπληρωματικό υποψήφιο, ο οποίος θεωρούνταν ευρέως ότι είχε κερδίσει τις εκλογές, αν και ο Μαδούρο τελικά πανηγύρισε τη νίκη. Οι έλεγχοι των ψήφων από ανεξάρτητους παρατηρητές έδειξαν παρατυπίες στα επίσημα αποτελέσματα.