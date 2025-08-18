«Την κυνηγούσε με το μαχαίρι»: Σοκ για τη γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι - Το θύμα είχε κάνει καταγγελία

Νέα σοκαριστικά στοιχεία βγαίνουν στο φως αναφορικά με τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/8) στο Χαλάνδρι, με δράστη έναν 28χρονο και θύμα μία 47χρονη γυναίκα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, μία γυναίκα κάλεσε στην Άμεση Δράση και ανέφερε πως ένας άνδρας καταδίωκε μία άλλη γυναίκα, κρατώντας μαχαίρι.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, επί της οδού Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση, βρήκαν τη 47χρονη γυναίκα, θανάσιμα τραυματισμένη, ενώ έφερε πολλαπλά χτυπήματα από μαχαιριές στο σώμα και το πρόσωπό της.

Στο σημείο βρισκόταν και ο 28χρονος άνδρας που την καταδίωκε, ο οποίος και συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Είχε καταγγείλει στην ΕΛΑΣ πως την παρακολουθούσε

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η 47χρονη είχε καταγγείλει τον Μάρτιο του 2025 στην Αστυνομία, πως ο 28χρονος την παρακολουθούσε. Ακολούθησαν συστάσεις στον νεαρό, κάτι όμως που τελικά δεν τον πτόησε στο να προχωρήσει στη στυγνή γυναικοκτονία, λίγους μήνες αργότερα.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, δεν προκύπτει να είχε το θύμα κάποια σχέση με τον δράστη.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.