Την Παρασκευή η εξεταστική για τις υποκλοπές - Προ των πυλών 48ωρο «φωτιά» στη Βουλή

«Κλείδωσε» για την ερχόμενη Παρασκευή η κρίσιμη συνεδρίαση στην Ολομέλεια επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

Εν προκειμένω το επίδικο είναι η πλειοψηφία που θα απαιτηθεί προκειμένου να «περάσει» η πρόταση σύστασης της επιτροπής, καθώς το ΠΑΣΟΚ επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους.

Η μάχη για τον… πήχη της πλειοψηφίας

Το δικαίωμα της μειοψηφίας ωστόσο αφορά σε ζητήματα που δεν ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα. «Είναι εμφανές πως θα υπάρξουν δυο διαφορετικές απόψεις» σχολίασε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ερωτηθείς από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για τη… μάχη της πλειοψηφίας, τονίζοντας ωστόσο πως η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια.

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09.00 και αναμένεται άμα τη ενάρξει να τεθεί το ζήτημα της απαιτούμενης πλειοψηφίας και ακολούθως να ληφθεί η σχετική απόφαση.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αύριο οι κάλπες για τους Αραμπατζή-Λιβανό

Εντωμεταξύ, αύριο στήνονται οι κάλπες για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, μετά το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος 151 βουλευτών. Η μυστική ψηφοφορία με κάλπες αναμένεται να διεξαχθεί αργά το βράδυ.

ΠΑΣΟΚ: Μην διανοηθεί η πλειοψηφία να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο

Λίγο μετά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης, το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του, κατήγγειλε, με αφορμή τη συζήτηση για την απαιτούμενη πλειοψηφία, πως «σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής».

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη ζήτησαν να δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία -όπως διαρρέεται στον Τύπο ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης- ο κ. Κακλαμάνης παρέπεμψε στην Ολομέλεια».

«Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσώδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ, δίνοντας μια πρόγευση για όσα θα ακολουθήσουν το πρωί της Παρασκευής.