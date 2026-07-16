Την Παρασκευή η κηδεία της Μάρως Κοντού - «Αφήστε ένα τσιγάρο και ένα ουίσκι στην άδεια θέση μου»

Το τελευταίο αντίο στη μεγάλη ηθοποιό του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου Μάρω Κοντού θα πουν συγγενείς, φίλοι αλλά και απλός κόσμος που την αγάπησε μέσα από τις ταινίες της, την Παρασκευή 17 Ιουλίου.

Η κηδεία της ηθοποιού θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί της Παρασκευής, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικήδειο αναμένεται να εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έχει υπάρξει επί σειρά ετών στενός φίλος της εκλιπούσας, ενώ η οικογένειά της έχει ζητήσει με ανακοίνωσή της αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», στο οποίο η ηθοποιός είχε υπάρξει πρόεδρος.

Η τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού

Εν μέσω της θλίψης που επικρατεί για τον θάνατο της Μάρως Κοντού, των μηνυμάτων αποχαιρετισμού από τον καλλιτεχνικό αλλά και τον πολιτικό κόσμο, όπως και των ιστοριών που αφηγούνται κοντινοί της άνθρωποι, έγινε γνωστή και η τελευταία επιθυμία που είχε εκφράσει η ηθοποιός σε φίλους της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η Μάρω Κοντού λίγο διάστημα πριν και συλλογιζόμενη τον αποχαιρετισμό που ερχόταν, είχε πει σε στενό πρόσωπο του περιβάλλοντός της πως την επόμενη φορά που η αγαπημένη τους παρέα θα συναντιόταν για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσουν μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.