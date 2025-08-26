«Την πέρασα για σακούλα»: Πέπλο μυστηρίου γύρω από τη νεκρή που βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση ανεύρεσης της σορού μιας γυναίκας, που το πρωί της Δευτέρας (25/8) ανασύρθηκε από τη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο πλοίαρχος και ο ναύτης του επιβατηγού πλοίου που εντόπισαν την άτυχη γυναίκα μίλησαν στο STAR για όσα έζησαν.

«Αντίκρισα τη γυναίκα να επιπλέει νεκρή στη θάλασσα. Ήταν ανάσκελα. Στην αρχή την πέρασα για κάποια σακούλα, κάποιο φελιζόλ. Όταν όμως πήρα τα κιάλια αυτό που πρόλαβα να δω φορούσε μαύρα ρούχα, μαύρο εσώρουχο, μια μπλούζα, μαύρα παπούτσια θαλάσσης», είπε ο Νίκος Κουτσούκος, ναύτης του επιβατικού πλοίου «Απόλλων Ελλάς».

Ο καπετάνιος έκανε αμέσως κράτει τις μηχανές του πλοίου «Απόλλων Ελλάς», που αναχωρούσε στις 7:30 για την Αίγινα και ειδοποίησε τις Αρχές.

«Φεύγοντας, περνώντας τις άγκυρες εντοπίσαμε τη σορό της γυναίκας. Άμεσα ενημερώσαμε τις λιμενικές αρχές για την περισυλλογή της. Αναμέναμε οδηγίες από το Λιμενικό Σώμα αν χρειάζεται κάποια βοήθεια από μας», πρόσθεσε ο πλοίαρχος Στράτος Τεκνάκης.

Πλωτό του Λιμενικού περισυνέλεξε τη σορό της γυναίκας

Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έσπευσε πλωτό του κεντρικού λιμεναρχείου του Πειραιά και περισυνέλεξε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Στο Τζάνειο, όπου διακομίστηκε, οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο της.

Οι λιμενικές αρχές που ερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας εκτιμούν πως πρόκειται για γυναίκα γύρω στα 50 και δεν φαίνεται πως πνίγηκε καθώς έκανε μπάνιο.

Στελέχη του πρώτου λιμενικού τμήματος του κεντρικού λιμεναρχείο του Πειραιά ερευνούν μήπως η γυναίκα που βρέθηκε, προέρχεται από τη λίστα των αγνοουμένων γυναικών του τελευταίου διαστήματος.